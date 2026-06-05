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Четыре команды борются за победу в финале военно-патриотического турнира "Вызов"
В Беларуси проходит финал республиканского военно-патриотического турнира "Вызов". За победу борются 4 команды. Проверка на выносливость и командный дух началась еще на рассвете 6 июня.
Проверка на прочность
В 4 часа утра юным патриотам было не до сна, прозвучала команда: быть в полной боевой готовности. Все максимально приближено к реальным боевым условиям.
Вчерашние школьники сменили свою форму на военную и вышли на боевую передовую. А это значит только одно: вызов принят.
Сразу же после построения и получения оружия команды, участвующие в финале проекта "Вызов", выдвинулись выполнять поставленные задачи. Первое испытание похоже на фрагмент из боевика, но времени фантазировать нет. В кратчайшее время юным бойцам необходимо было оказать помощь пострадавшим.
"Справляемся вообще прекрасно. Разговариваем с раненым. Сейчас тактическая медицина в желтой зоне, были в красной. Оттуда на носилках перенесли сюда. Работаем, сейчас лечим", - рассказал участник турнира.
Следующий этап - проверка на скорость и организаторские навыки. За 30 минут необходимо было разбить так называемую дневку.
"Сейчас мы делаем дневки. Делаем подкоп, для того чтобы стрелять из положения лежа. Еще, скорее всего, будем разводить костер", - поделился еще один участник турнира.
За плечами юных патриотов целый год тренировок, подготовки - как физической, так и психологической, участие во многих патриотических мероприятиях. Но они не побоялись вызовов, а приняли их.