Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на саммит ЕАЭС, состоявшийся 28-29 мая 2026 года, так как допустил, что его страна войдет Европейский союз. Как расценивать эту ситуацию, ответил медиаэксперт Дмитрий Швайба в "Актуальном интервью".

Собеседник подчеркнул, что армянский премьер последовательно движется по избранной для себя траектории, а люди, окружающие его, ориентированы на разрушение интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. "Армения тут точно ни при чем. Цель их проста - создание негативного образа всех интеграционных пространств, которые формирует Россия, участвует Беларусь, и отрицательного образа для недопущения вливания в эту интеграцию дополнительных сил, стран, экономических структур", - заявил он.

По мнению медиаэксперта, Никол Пашинян фактически выступает "троянским конем", однако будет платить за это армянский народ благосостоянием, социально-экономической устойчивостью. Эксперты предполагают, что евроинтеграционные процессы будут ускорены, возможно, даже начнутся в 2026 году и перетекут в 2027-й.

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Печальнее всего наблюдать за тем, когда целые народы становятся заложниками политических экспериментов, притом очевидно, что никакой евроинтеграции Армении не произойдет. Это та самая "морковка", которая маячит перед глазами, но никогда не окажется в руках. "Во-первых, будет ли она вечно маячить, непонятно. Во-вторых, у ЕС не хватает геополитических и стратегических силенок", - обратил внимание Дмитрий Швайба.

Гость интервью также заметил, что политика - это искусство момента, и премьер-министр Армении чувствует некий потенциал к выигрышу на предстоящих парламентских выборах (пройдут 7 июня 2026 года. - Прим. news.by), однако Николу Пашиняну стоит, считает эксперт, после достижения желаемого (победы на выборах) сменить риторику и переключиться на здравый смысл, где будет место экономике страны, экспорту, углеводородам, добыче и обработке алмазов, которыми славится Армения.