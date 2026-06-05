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В Беларуси почти 33 тыс. абитуриентов сдали ЦТ по второму профильному предмету
32 700 абитуриентов по всей Беларуси написали централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор. Сдавали один из четырех предметов: физику, химию, историю Беларуси в контексте всемирной истории, обществоведение. Самой популярной стала физика.
Второй этап централизованного тестирования
По стране было оборудовано 40 локаций. С собой молодым людям необходимо было иметь только паспорт, пропуск, ручку и заряд на успех.
Главный приоритет вступительной кампании - равные, честные и прозрачные условия для каждого. Вступительная проходит под зорким глазом Комитета госконтроля. К примеру, в БГУ задействовали рекордные по количеству 82 аудитории в пяти корпусах. В этом году вуз ввел две принципиально новые образовательные программы.
Андрей Король, ректор БГУ:
"Одна из них - с одним из ведущих на постсоветском пространстве инженерных вузов: МГТУ имени Баумана. Совместная программа "Прикладная физика". Четырехлетняя, с присвоением квалификации "физик-инженер". Вторая программа "Государственный аудит" - совместная с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации. Условия обучения паритетные. Один год студенты у нас осваивают фундаментальные знания, например, по физике, год в Москве, а потом уже будут чередоваться семестры в соответствии с договоренностями".
Что касается регламента времени, то на ЦТ по физике отвели 3,5 часа, на химию на час меньше -2,5. На то, чтобы написать историю Беларуси и обществоведение, у ребят было полтора часа. Но многие справлялись и раньше.
По итогу нарушений по стране не так уж и много, но они есть. За несоблюдение правил из аудиторий были удалены 10 человек. Четыре человека не смогли продолжить тестирование по состоянию здоровья.
Для тех, кто не смог явиться в основные сроки по уважительной причине, предусмотрены резервные дни. Это 18-е, 20-е и 22 июня. Для этого с 8 по 11 число нужно лично зарегистрироваться в отведенных пунктах, в электронном виде сделать этого нельзя.
Что касается сертификатов с результатами, их начнут выдавать с 1 июля. Они остаются действительными в течение двух лет.