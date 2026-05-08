В этом году Беларусь отметит 81-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Символами этого дня традиционно остаются Вечный огонь и элементы красного цвета, а также весенние цветы: тюльпаны, гвоздики, нарциссы. Но все же одним из самых главных является композиция, состоящая из яблоневого цветка с красно-зеленой ленточкой.

Победный май встречаем в городе-герое Минске. Символ этого праздника - бутоньерка "Цветы Великой Победы". Например, в этом году одна из самых масштабных - украшает Педагогический университет в центре столицы. А еще это один из главных аксессуаров, который каждый белорус носит под сердцем в преддверии праздника.

Бутоньерка "Цветы Великой Победы" - белорусский символ 9 Мая. Он символизирует мир, память о подвиге народа в Великой Отечественной войне, а также единство поколений. Красно-зеленая лента отражает цвета государственного флага Беларуси, а яблоневый цвет олицетворяет весну, жизнь и возрождение. Такой аксессуар принято носить на левой стороне груди в знак уважения к ветеранам и погибшим.

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ :

"В 2015 году молодежь инициировала эту идею. В последующем бутоньерка стала символом великого подвига. И, конечно же, данная инициатива была поддержана на уровне главы государства. Уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко поддержал данную инициативу".

Для каждого белоруса 9 Мая - особый день. В стране нет семьи, которую не затронула Великая Отечественная война. Прошло более 80 мирных лет, но от этих историй по-прежнему замирает сердце.