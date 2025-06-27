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100 контрактов на сумму 750 млн рублей. Форум регионов Беларуси и России подводит итоги
211 документов, из них 100 контрактов на общую сумму 750 млн рублей - таковы экономические результаты XII Форума регионов Беларуси и России, который завершился в Нижнем Новгороде. Ключевым событием стало пленарное заседание.
Как показало мероприятие, взаимный интерес стран с каждым годом только крепнет. Представители каждого региона Беларуси и России привозят домой солидный портфель контрактов и договоренностей.
Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома: "Конечно, когда мы говорим о промышленности, в первую очередь имеем в виду наш "Гродно Азот". Мы планируем его реконструировать и модернизировать. Это давний проект, который мог бы серьезно продвинуть химическую отрасль как в количественном, так и в качественном отношении. Сейчас мы ищем партнеров, которые смогут реализовать этот проект максимально качественно и за разумные ресурсы".
Андрей Клычков, губернатор Орловской области России: "На форуме мы подписываем соглашения с Витебским и Минским областными исполнительными комитетами, но уже сейчас тесно взаимодействуем со всеми коллегами, в кулуарах обсуждаем необходимость двигаться вперед. Один из возможных форматов - создание совместной электронной площадки для эффективного взаимодействия".
Промышленная кооперация - одно из основных направлений сотрудничества. 27 июня спикеры Совета Республики и Совета Федерации ознакомились с союзными достижениями. Также провели встречу с руководителями регионов Беларуси и России.
Особое внимание было уделено молодежной политике и патриотическому воспитанию. В этом году это были основные темы форума.