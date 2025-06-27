100 контрактов на сумму 750 млн рублей. Форум регионов Беларуси и России подводит итоги

211 документов, из них 100 контрактов на общую сумму 750 млн рублей - таковы экономические результаты XII Форума регионов Беларуси и России, который завершился в Нижнем Новгороде. Ключевым событием стало пленарное заседание.





Как показало мероприятие, взаимный интерес стран с каждым годом только крепнет. Представители каждого региона Беларуси и России привозят домой солидный портфель контрактов и договоренностей.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb4e60bc-5d70-4c57-b7e2-75712ad8fff2/conversions/5cd27636-6687-4b56-80d7-7efbbb28df2e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb4e60bc-5d70-4c57-b7e2-75712ad8fff2/conversions/5cd27636-6687-4b56-80d7-7efbbb28df2e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb4e60bc-5d70-4c57-b7e2-75712ad8fff2/conversions/5cd27636-6687-4b56-80d7-7efbbb28df2e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb4e60bc-5d70-4c57-b7e2-75712ad8fff2/conversions/5cd27636-6687-4b56-80d7-7efbbb28df2e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома: "Конечно, когда мы говорим о промышленности, в первую очередь имеем в виду наш "Гродно Азот". Мы планируем его реконструировать и модернизировать. Это давний проект, который мог бы серьезно продвинуть химическую отрасль как в количественном, так и в качественном отношении. Сейчас мы ищем партнеров, которые смогут реализовать этот проект максимально качественно и за разумные ресурсы".

Андрей Клычков, губернатор Орловской области России: "На форуме мы подписываем соглашения с Витебским и Минским областными исполнительными комитетами, но уже сейчас тесно взаимодействуем со всеми коллегами, в кулуарах обсуждаем необходимость двигаться вперед. Один из возможных форматов - создание совместной электронной площадки для эффективного взаимодействия".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a67542e1-314b-48b5-8a86-97c9e42e6658/conversions/7d60acba-dff4-4204-8570-00ac828580b7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a67542e1-314b-48b5-8a86-97c9e42e6658/conversions/7d60acba-dff4-4204-8570-00ac828580b7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a67542e1-314b-48b5-8a86-97c9e42e6658/conversions/7d60acba-dff4-4204-8570-00ac828580b7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a67542e1-314b-48b5-8a86-97c9e42e6658/conversions/7d60acba-dff4-4204-8570-00ac828580b7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Промышленная кооперация - одно из основных направлений сотрудничества. 27 июня спикеры Совета Республики и Совета Федерации ознакомились с союзными достижениями. Также провели встречу с руководителями регионов Беларуси и России.





news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bc6d1a0-5f8b-4f26-ba26-1dd3920dc2ce/conversions/8fc7ecf9-a85a-44d2-a3fa-0dfcb68acae6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bc6d1a0-5f8b-4f26-ba26-1dd3920dc2ce/conversions/8fc7ecf9-a85a-44d2-a3fa-0dfcb68acae6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bc6d1a0-5f8b-4f26-ba26-1dd3920dc2ce/conversions/8fc7ecf9-a85a-44d2-a3fa-0dfcb68acae6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bc6d1a0-5f8b-4f26-ba26-1dd3920dc2ce/conversions/8fc7ecf9-a85a-44d2-a3fa-0dfcb68acae6-xl-___webp_1920.webp 1920w