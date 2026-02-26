2,3 млн т нефти в год - "Беларуснефть" ставит цель на новую пятилетку news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d28fe810-208f-4799-b4bf-968989e1661c/conversions/543add3f-7a5f-4e0d-9e59-0be60e0bdf37-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d28fe810-208f-4799-b4bf-968989e1661c/conversions/543add3f-7a5f-4e0d-9e59-0be60e0bdf37-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d28fe810-208f-4799-b4bf-968989e1661c/conversions/543add3f-7a5f-4e0d-9e59-0be60e0bdf37-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d28fe810-208f-4799-b4bf-968989e1661c/conversions/543add3f-7a5f-4e0d-9e59-0be60e0bdf37-xl-___webp_1920.webp 1920w

Компания "Беларусьнефть" подвела итоги 2025 года, и главное достижение, по словам представителя предприятия, - выход на уровень добычи нефти в 2 млн т. Это не просто цифра, а результат масштабной модернизации, внедрения новых технологий и рекордных объемов буровых работ. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Последний раз страна добывала 2 млн т нефти в 1994 году. Тогда запасы были в полтора раза больше, а нефть - "активнее" и легче в извлечении. Сегодня ситуация кардинально иная. "Если еще вернуться на 10 лет назад, мы сами не предполагали, что такое возможно у нас в стране, исходя из той небольшой геологической ресурсной базы, которой мы располагаем", - признался гендиректор ПО "Белоруснефть" Александр Ляхов.

На балансе "Беларуснефти" сейчас 46 млн т извлекаемых запасов (против 65 млн в 1994-м). При этом нефть стала тяжелой: практически миллион тонн из двух добыто из трудноизвлекаемых запасов. "Здесь и технологии, и люди, и все вместе, и это несомненный успех и "Беларуснефти", и тех людей, которые нас поддержали. В целом страны нашей, я считаю", - подчеркнул гендиректор.

Ключевым фактором успеха стало резкое увеличение объемов бурения. Эта задача неоднократно обсуждалась на совещаниях у Президента в 2024-2025 годах. "За прошлую пятилетку мы практически удвоили объем буровых работ. Именно строительство новых скважин, добыча из новых скважин позволила выйти на уровень добычи 2 млн т нефти", - пояснил Александр Ляхов.

Компания не намерена останавливаться на достигнутом. В пятилетке 2026-2030 годов цель - выйти на рубеж 2,3 млн т добычи нефти в год. "Считаем, что это будет нашим серьезным вкладом в энергетическую безопасность нашей страны, в экономику нашей страны. Ну и, естественно, это будет коллективно влиять на рост в дальнейшем и по другим направлениям деятельности", - отметил гендиректор ПО "Белоруснефть".

Достичь рекордных показателей невозможно без современной цифровизации. В компании внедрена система "Цифровое месторождение". "У нас полностью уже вся добыча в Республике Беларусь оцифрована. Причем это не только геологоразведка, это и добыча нефти, и разработка", - рассказал Александр Ляхов. Сейчас идет цифровизация бурения и электроэнергетики.