2,3 млн т нефти в год - "Беларуснефть" ставит цель на новую пятилетку
Компания "Беларусьнефть" подвела итоги 2025 года, и главное достижение, по словам представителя предприятия, - выход на уровень добычи нефти в 2 млн т. Это не просто цифра, а результат масштабной модернизации, внедрения новых технологий и рекордных объемов буровых работ. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
Последний раз страна добывала 2 млн т нефти в 1994 году. Тогда запасы были в полтора раза больше, а нефть - "активнее" и легче в извлечении. Сегодня ситуация кардинально иная. "Если еще вернуться на 10 лет назад, мы сами не предполагали, что такое возможно у нас в стране, исходя из той небольшой геологической ресурсной базы, которой мы располагаем", - признался гендиректор ПО "Белоруснефть" Александр Ляхов.
На балансе "Беларуснефти" сейчас 46 млн т извлекаемых запасов (против 65 млн в 1994-м). При этом нефть стала тяжелой: практически миллион тонн из двух добыто из трудноизвлекаемых запасов. "Здесь и технологии, и люди, и все вместе, и это несомненный успех и "Беларуснефти", и тех людей, которые нас поддержали. В целом страны нашей, я считаю", - подчеркнул гендиректор.
Ключевым фактором успеха стало резкое увеличение объемов бурения. Эта задача неоднократно обсуждалась на совещаниях у Президента в 2024-2025 годах. "За прошлую пятилетку мы практически удвоили объем буровых работ. Именно строительство новых скважин, добыча из новых скважин позволила выйти на уровень добычи 2 млн т нефти", - пояснил Александр Ляхов.
Компания не намерена останавливаться на достигнутом. В пятилетке 2026-2030 годов цель - выйти на рубеж 2,3 млн т добычи нефти в год. "Считаем, что это будет нашим серьезным вкладом в энергетическую безопасность нашей страны, в экономику нашей страны. Ну и, естественно, это будет коллективно влиять на рост в дальнейшем и по другим направлениям деятельности", - отметил гендиректор ПО "Белоруснефть".
Достичь рекордных показателей невозможно без современной цифровизации. В компании внедрена система "Цифровое месторождение". "У нас полностью уже вся добыча в Республике Беларусь оцифрована. Причем это не только геологоразведка, это и добыча нефти, и разработка", - рассказал Александр Ляхов. Сейчас идет цифровизация бурения и электроэнергетики.
Фонд скважин превышает тысячу единиц. Каждая из них работает в определенном режиме эксплуатации, и цифровые технологии позволяют оптимизировать этот процесс. "Чем лучше эксплуатируется этот фонд, тем больше можно говорить об объеме добычи нефти в Беларуси. Поэтому цифровизация - это прямой инструмент, который приводит к росту добычи нефти", - резюмировал Александр Ляхов.