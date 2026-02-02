2 февраля в Нацбанке презентовали новый графический знак белорусского рубля

Новый графический знак белорусского рубля 2 февраля показали в Нацбанке. Лучший вариант выбрали из 2700 заявок. В целом этот знак перекликается с символами денежных единиц других стран, но в то же время говорит об уникальности нашего белорусского рубля.

Его просто повторить в написании каждому и, конечно, запомнить. Регулятор рассчитывает, что эволюционным путем он займет свое место в финансовой системе страны.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Нацбанк будет принимать определенные стимулирующие меры или шаги, которые совместно с другими органами направлены на продвижение нового графического символа. Будут соответствующие рекомендации по его использованию в кассовых, платежных, финансовых документах. Векторное изображение эталонного знака будет доступно для скачивания на официальном сайте Национального банка Беларуси. И, конечно, я очень надеюсь, что уже очень скоро мы увидим этот знак на всех как минимум ценниках".

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a77331f5-9d56-43cc-bf84-fb63f4508e6e/conversions/1d8b3ffb-dd2f-4761-acf0-819c278dd073-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a77331f5-9d56-43cc-bf84-fb63f4508e6e/conversions/1d8b3ffb-dd2f-4761-acf0-819c278dd073-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a77331f5-9d56-43cc-bf84-fb63f4508e6e/conversions/1d8b3ffb-dd2f-4761-acf0-819c278dd073-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a77331f5-9d56-43cc-bf84-fb63f4508e6e/conversions/1d8b3ffb-dd2f-4761-acf0-819c278dd073-xl-___webp_1920.webp 1920w