3.75 BYN
2.83 BYN
3.37 BYN
2 февраля в Нацбанке презентовали новый графический знак белорусского рубля
Новый графический знак белорусского рубля 2 февраля показали в Нацбанке. Лучший вариант выбрали из 2700 заявок. В целом этот знак перекликается с символами денежных единиц других стран, но в то же время говорит об уникальности нашего белорусского рубля.
Его просто повторить в написании каждому и, конечно, запомнить. Регулятор рассчитывает, что эволюционным путем он займет свое место в финансовой системе страны.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
"Нацбанк будет принимать определенные стимулирующие меры или шаги, которые совместно с другими органами направлены на продвижение нового графического символа. Будут соответствующие рекомендации по его использованию в кассовых, платежных, финансовых документах. Векторное изображение эталонного знака будет доступно для скачивания на официальном сайте Национального банка Беларуси. И, конечно, я очень надеюсь, что уже очень скоро мы увидим этот знак на всех как минимум ценниках".
Автором нового знака белорусского рубля стал Василий Щебетун. Именно его вариант набрал максимальное количество баллов по итогам голосования и оценок комиссии. Приз - 3 тыс. белорусских рублей.