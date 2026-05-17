В Минске наградили победителей VI Всемирного конкурса "Мост китайского языка"

Александра Василевская, победительница конкурса "Мост китайского языка": "Китайский я изучаю уже 11 лет, начала с 6 лет. Самый значимый момент был, когда я первый раз полетела в Китай в 14 лет. Именно после этого мой китайский язык пошел в гору. Мне очень понравилась и страна, и культура, и язык меня еще больше привлек. Я стала все больше и больше учить китайский язык. Моя победа - это не только моя заслуга, но и заслуга моих педагогов, которые подготовили меня, а также моих родителей, которые поддерживали меня на протяжении всего конкурса".