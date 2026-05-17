3.82 BYN
2.77 BYN
3.24 BYN
В Минске наградили победителей VI Всемирного конкурса "Мост китайского языка"
В Минске наградили победителей VI Всемирного конкурса "Мост китайского языка". Продемонстрировать свои знания китайского языка решили около 200 студентов и школьников из всех регионов Беларуси.
В торжественной церемонии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Чжан Вэньчуань. Конкурс создает платформу для взаимного обучения и обмена.
Александра Василевская, победительница конкурса "Мост китайского языка": "Китайский я изучаю уже 11 лет, начала с 6 лет. Самый значимый момент был, когда я первый раз полетела в Китай в 14 лет. Именно после этого мой китайский язык пошел в гору. Мне очень понравилась и страна, и культура, и язык меня еще больше привлек. Я стала все больше и больше учить китайский язык. Моя победа - это не только моя заслуга, но и заслуга моих педагогов, которые подготовили меня, а также моих родителей, которые поддерживали меня на протяжении всего конкурса".
Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
"В этом году исполняется 25 лет с момента основания вот этого мероприятия - "Мост китайского языка". В течение 25 лет около 2 млн человек, представители молодого поколения из 160 стран, принимали участие в этом мероприятии. Можно сказать, что "Мост китайского языка" уже становится мостиком, соединяющим сердце и разные цивилизации".
Лучшие знатоки, которые заняли первое место, будут представлять Беларусь в финале конкурса в Пекине.