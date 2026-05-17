Мэр Даугавпилса: В Латвии царит политическая катастрофа
Автор:Редакция news.by
В Латвии царит политическая катастрофа. Такое мнение выразил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.
По его словам, текущая ситуация в стране опаснее экономических трудностей или геополитических рисков. Главной проблемой политик назвал полную утрату доверия общества к властям, а это, по его мнению, основа национальной безопасности и стабильности любого государства.
Латвийцы перестали верить в компетентность государственной системы управления: люди больше не видят контроля над ситуацией со стороны руководства.