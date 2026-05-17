Кир Стармер сообщил близким о намерении подать в отставку
Автор:Редакция news.by
Политическая турбулентность в Великобритании. Стармер потерпел поражение и вверг страну в хаос, пишет Bloomberg. Есть большая вероятность, что очередной британский премьер вскоре покинет свой пост: о намерении уйти в отставку политик уже сообщил своим близким.
По данным издания Daily Mail, Стармер не хочет рисковать, поскольку возможный проигрыш на довыборах означал бы слишком большое унижение.
16 мая в Лондоне прошла массовая демонстрация протеста. На улицы вышли сотни тысяч противников политики премьера и руководства Евросоюза. Ключевые требования митингующих: защита британской культуры, ограничение миграции и отмена двойных стандартов в правосудии. Завершился марш жесткими задержаниями.