"Уже поздно": политолог о бесполезной жалобе Польши против соглашения ЕС с МЕРКОСУР
Польша подала жалобу в суд ЕС против соглашения Евросоюза с МЕРКОСУР. Но, по мнению политолога Александра Яцека, этот шаг уже не способен остановить кризис в аграрной отрасли. Последствия для фермеров могут стать критическими.
Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":
"То же самое правительство все-таки согласилось в свое время с этой политикой. И сегодня такие действия - это чисто игра на публику, чтобы показать, что вроде мы как-то стараемся вам, фермеры, помочь. Но уже поздно. Это ничего не изменит. И понятно, что этой отрасли в ближайшее время будет очень трудно".
Эксперт выразил мнение, что через 10-20 лет в Польше сельскохозяйственные производства утратят свое влияние. Он отметил, что уже сейчас аграрная отрасль в Польше планомерно ликвидируется, поскольку она не в состоянии конкурировать со странами МЕРКОСУР, продукция которых будет попадать на европейский рынок.