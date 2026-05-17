"Уже поздно": политолог о бесполезной жалобе Польши против соглашения ЕС с МЕРКОСУР

Польша подала жалобу в суд ЕС против соглашения Евросоюза с МЕРКОСУР. Но, по мнению политолога Александра Яцека, этот шаг уже не способен остановить кризис в аграрной отрасли. Последствия для фермеров могут стать критическими.

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":

"То же самое правительство все-таки согласилось в свое время с этой политикой. И сегодня такие действия - это чисто игра на публику, чтобы показать, что вроде мы как-то стараемся вам, фермеры, помочь. Но уже поздно. Это ничего не изменит. И понятно, что этой отрасли в ближайшее время будет очень трудно".