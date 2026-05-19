25 и 26 июня в Минске пройдет XIII Форум регионов Беларуси и России
Автор:Редакция news.by
Минск готовится принять XIII Форум регионов Беларуси и России. 25 и 26 июня столица и Минская область станут главными площадками союзной интеграции.
В программе 10 тематических секций - от промкооперации до здравоохранения. Ключевым событием станет встреча руководства палат парламентов с главами регионов и масштабное пленарное заседание.
На полях Форума планируют подписать десятки новых соглашений и дорожных карт. Гостей также ждет выставка достижений в BELEXPO и яркая культурная программа.
За годы проведения Форум подтвердил статус ключевой диалоговой площадки для бизнес-сообществ двух стран.