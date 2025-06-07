Более 3,5 тыс. саженцев ставропольских яблок высадили в Беларуси

Общее историческое прошлое Беларуси и России и взаимный интерес сегодня формирует поистине неисчерпаемое поле возможностей.

7 июня агрономы Ставропольского края вместе с белорусскими специалистами заложили яблоневый сад в Минском районе. На территории одного гектара появились более 3,5 тыс. саженцев с южной пропиской. Такую инициативу реализовали после договоренностей между Президентом Беларуси и губернатором Ставропольского края в рамках проекта "Интенсивный сад".

1 гектар и около 4 тыс. саженцев с южной пропиской. На этой территории уже в следующем году будут расти ставропольские яблоки. Несколько этажей ветвей - это как раз результат выращивания по особой технологии книп-баум.

Если дословно переводить название с голландского языка, это "цветущее дерево". Такие дают урожай уже в год посадки, а крона минимально нуждается в формировании.

Наталья Пянковская, садовод ГП "Восход":

"Саженцы отличаются от наших тем, что они находились в питомнике 2 года. Это технология книп-баум (Knippbaum), которая дает нам двухлетний корень, который уже сильнее нашего. Крона очень разветвленная и после обрезки, которую мы произведем после посадки. На следующий год мы получим от 5 до 7 килограмм яблок".

Яблоневый сад news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b8fa2dd-ee07-4181-bcf2-efccbd17ae3b/conversions/925531cc-5017-43c3-81ab-76fecf9157d3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b8fa2dd-ee07-4181-bcf2-efccbd17ae3b/conversions/925531cc-5017-43c3-81ab-76fecf9157d3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b8fa2dd-ee07-4181-bcf2-efccbd17ae3b/conversions/925531cc-5017-43c3-81ab-76fecf9157d3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b8fa2dd-ee07-4181-bcf2-efccbd17ae3b/conversions/925531cc-5017-43c3-81ab-76fecf9157d3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Интенсивный яблоневый сад в Минском районе сегодня заложили российские и белорусские специалисты. Проверил саженцы и поставил свой "лайк" четырехлапый помощник.

Оценил молодые деревца и известный белорусский фермер.

Игорь Абрамчик, глава крестьянского фермерского хозяйства "Спартан-агро":

"Здесь заложен потенциал быстрой отдачи и быстрого урожая. Уже в следующем году при правильной агротехнике возделывания и питания мы можем получать 3, 5, 7, 10 килограмм яблок с каждого дерева. Поэтому вырастить такой мощный саженец - это, конечно, большое искусство".

Сотрудничать в сфере плодоводства договорились еще в 2023-м во время встречи белорусского лидера с руководителем Ставрополья.

За это время проанализировали климатические условия, отобрали сорта и подготовили саженцы.

Владимир Кочат, агроном плодообъединения "Сады Ставрополья" (Россия):

"Преимущество суперинтенсивного сада перед традиционным - это удобство в организации рабочих процессов: уборка, обработка. Наши саженцы в этом году были закуплены в Индию. По всей территории Российской Федерации предприятия большие садоводческие берут саженцы у нас. Выращиваются и в Волгограде, а это более холодный климат даже чем у вас. Поэтому в плане приживаемости в зимний период будет все хорошо".

Тесное сотрудничество со Ставропольским краем в сфере плодоводства

В Беларуси реализуется часть проектов, которые направлены на эффективное производство и ведение сельского хозяйства. Один из них - "Интенсивный сад". Ежегодная задача - закладка таких на тысячу гектаров.

Яблоневый сад news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84133ccf-e2e2-4246-9987-6feba1aa647b/conversions/6de9f53d-a6e0-47e4-89be-df79f718dd77-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84133ccf-e2e2-4246-9987-6feba1aa647b/conversions/6de9f53d-a6e0-47e4-89be-df79f718dd77-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84133ccf-e2e2-4246-9987-6feba1aa647b/conversions/6de9f53d-a6e0-47e4-89be-df79f718dd77-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84133ccf-e2e2-4246-9987-6feba1aa647b/conversions/6de9f53d-a6e0-47e4-89be-df79f718dd77-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Цель этого интенсивного сада - получение высокого товарного яблока, высокой урожайности и поставка этого яблока в розничные сети Минска", - рассказал замдиректора ГП "Восход" Андрей Ашевский.

Также он добавил, что суперинтенсивный сад предполагает получение высокой продуктивности товарного яблока с каждого гектара, что достигается высокой плотностью посадок. "На данном участке плотность посадки составляет 3,6 тыс. саженцев на одном гектаре. Саженцы посажены на расстоянии 80 см друг от друга, а расстояние между рядами - более 3 м", - отметил Андрей Ашевский.

Александр Таранов, директор Института плодоводства НАН Беларуси:

"Наш опыт позволяет выращивать порядка миллиона саженцев в год. Единственное, что стоит задача единовременно и заложить, к примеру, определенными сортами, лежкоспособными, на карликовых подвоях".

Поэтому, учитывая изменения климата, тесное сотрудничество со Ставропольским краем в сфере плодоводства - еще одно украшение нашего взаимодействия.

"Ставропольский край в Беларуси всегда воспринимался как житница, регион с богатыми традициями и высокой культурой сельского хозяйства, у которого в советские времена многому учились. "Мы внимательно следим за вашими успехами в садоводстве и селекции плодовых культур, овцеводстве. Готовы рассматривать возможность обмена опытом и реализации совместных проектов", - сказал глава государства на встрече с губернатором Ставропольского края России Владимиром Владимировым в ноябре 2023 года.

Беларусь со своей стороны также готова предложить сотрудничество по ряду направлений, начиная от новейших технологий в растениеводстве и селекционной работе, поставок семенного и посадочного материала, заканчивая обменом опытом и подготовкой профессиональных кадров для АПК.

Товарооборот между Беларусью и Ставропольским краем растет