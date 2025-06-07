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Более 3,5 тыс. саженцев ставропольских яблок высадили в Беларуси
Общее историческое прошлое Беларуси и России и взаимный интерес сегодня формирует поистине неисчерпаемое поле возможностей.
7 июня агрономы Ставропольского края вместе с белорусскими специалистами заложили яблоневый сад в Минском районе. На территории одного гектара появились более 3,5 тыс. саженцев с южной пропиской. Такую инициативу реализовали после договоренностей между Президентом Беларуси и губернатором Ставропольского края в рамках проекта "Интенсивный сад".
1 гектар и около 4 тыс. саженцев с южной пропиской. На этой территории уже в следующем году будут расти ставропольские яблоки. Несколько этажей ветвей - это как раз результат выращивания по особой технологии книп-баум.
Если дословно переводить название с голландского языка, это "цветущее дерево". Такие дают урожай уже в год посадки, а крона минимально нуждается в формировании.
Наталья Пянковская, садовод ГП "Восход":
"Саженцы отличаются от наших тем, что они находились в питомнике 2 года. Это технология книп-баум (Knippbaum), которая дает нам двухлетний корень, который уже сильнее нашего. Крона очень разветвленная и после обрезки, которую мы произведем после посадки. На следующий год мы получим от 5 до 7 килограмм яблок".
Интенсивный яблоневый сад в Минском районе сегодня заложили российские и белорусские специалисты. Проверил саженцы и поставил свой "лайк" четырехлапый помощник.
Оценил молодые деревца и известный белорусский фермер.
Игорь Абрамчик, глава крестьянского фермерского хозяйства "Спартан-агро":
"Здесь заложен потенциал быстрой отдачи и быстрого урожая. Уже в следующем году при правильной агротехнике возделывания и питания мы можем получать 3, 5, 7, 10 килограмм яблок с каждого дерева. Поэтому вырастить такой мощный саженец - это, конечно, большое искусство".
Сотрудничать в сфере плодоводства договорились еще в 2023-м во время встречи белорусского лидера с руководителем Ставрополья.
За это время проанализировали климатические условия, отобрали сорта и подготовили саженцы.
Владимир Кочат, агроном плодообъединения "Сады Ставрополья" (Россия):
"Преимущество суперинтенсивного сада перед традиционным - это удобство в организации рабочих процессов: уборка, обработка. Наши саженцы в этом году были закуплены в Индию. По всей территории Российской Федерации предприятия большие садоводческие берут саженцы у нас. Выращиваются и в Волгограде, а это более холодный климат даже чем у вас. Поэтому в плане приживаемости в зимний период будет все хорошо".
Тесное сотрудничество со Ставропольским краем в сфере плодоводства
В Беларуси реализуется часть проектов, которые направлены на эффективное производство и ведение сельского хозяйства. Один из них - "Интенсивный сад". Ежегодная задача - закладка таких на тысячу гектаров.
"Цель этого интенсивного сада - получение высокого товарного яблока, высокой урожайности и поставка этого яблока в розничные сети Минска", - рассказал замдиректора ГП "Восход" Андрей Ашевский.
Также он добавил, что суперинтенсивный сад предполагает получение высокой продуктивности товарного яблока с каждого гектара, что достигается высокой плотностью посадок. "На данном участке плотность посадки составляет 3,6 тыс. саженцев на одном гектаре. Саженцы посажены на расстоянии 80 см друг от друга, а расстояние между рядами - более 3 м", - отметил Андрей Ашевский.
Александр Таранов, директор Института плодоводства НАН Беларуси:
"Наш опыт позволяет выращивать порядка миллиона саженцев в год. Единственное, что стоит задача единовременно и заложить, к примеру, определенными сортами, лежкоспособными, на карликовых подвоях".
Поэтому, учитывая изменения климата, тесное сотрудничество со Ставропольским краем в сфере плодоводства - еще одно украшение нашего взаимодействия.
"Ставропольский край в Беларуси всегда воспринимался как житница, регион с богатыми традициями и высокой культурой сельского хозяйства, у которого в советские времена многому учились. "Мы внимательно следим за вашими успехами в садоводстве и селекции плодовых культур, овцеводстве. Готовы рассматривать возможность обмена опытом и реализации совместных проектов", - сказал глава государства на встрече с губернатором Ставропольского края России Владимиром Владимировым в ноябре 2023 года.
Беларусь со своей стороны также готова предложить сотрудничество по ряду направлений, начиная от новейших технологий в растениеводстве и селекционной работе, поставок семенного и посадочного материала, заканчивая обменом опытом и подготовкой профессиональных кадров для АПК.
Товарооборот между Беларусью и Ставропольским краем растет
Сегодня достойный уровень взаимодействия подтверждает товарооборот, который вырос более чем в 1,5 раза за последние 5 лет. Реализуем совместные проекты в промышленной, аграрной, туристической, культурной сферах. Также сотрудничество укрепляет открытый воздушный маршрут Минск - Минеральные Воды.