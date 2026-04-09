Беларусь и Азербайджан планируют выходить на новые рынки с совместным продуктом
Минск и Баку укрепляют взаимодействие. Теперь белорусских тракторов в Азербайджане станет больше, а также грузовой и коммунальной техники. О сотрудничестве в области промышленной кооперации и о востребованности белорусской техники в Азербайджане накануне говорили с заместителем председателя Международного общественного объединения "Конгресс азербайджанских общин" Олегом Бадаловым.
"При Советском Союзе очень славились белорусские тракторы. Парк азербайджанских тракторов на 80 % состоит из белорусских. Мы сотрудничаем уже около 20 лет. В этом году мы ставим планку собрать 700 тракторов, а в следующем году - 1000. Это реальная задача, потому что это необходимо нашему государству и народу", - рассказал Олег Бадалов.
В планах выходить на рынки третьих стран и там предлагать совместный продукт. "Это Грузия, Средняя Азия, Турция. В Турции был задел в 2019 году, но в связи с пандемией процесс остановился, сейчас планируется возобновить его", - поделился планами Олег Бадалов.