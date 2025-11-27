3.71 BYN
Беларусь и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества на 2026-2028 годы
Беларусь и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества на 2026-2028 годы. Об этом заявил глава белорусского МИД.
Максим Рыженков в составе белорусской государственной делегации на высшем уровне провел ряд встреч с официальными представителями Мьянмы в городе Нейпьидо. На встрече с союзным министром иностранных дел Мьянмы стороны отметили позитивную динамику и конструктивный характер двусторонних отношений. Обсуждены вопросы региональной и глобальной повестки, в том числе в сфере международной безопасности.
Максим Рыженков также принял участие в Белорусско-мьянманском бизнес-форуме. В ходе переговоров белорусских представителей с руководством профильных министерств Мьянмы рассмотрены вопросы промышленной кооперации, поставок сельскохозяйственной, фармацевтической, текстильной продукции, а также подготовки профессиональных кадров.