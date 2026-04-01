Беларусь и Оман сверяют часы сотрудничества: в Маскате стартуют переговоры

1 апреля в Маскате стартуют переговоры на правительственном уровне. Белорусскую делегацию возглавляет глава МИД. С подачи лидеров наших стран определен ряд значимых совместных проектов в разных сферах. Как идет их реализация?

Одним из мартовских приятных поводов стал безвиз. Теперь это не просто намерение, все договоренности вступили в силу. Вы сами видите, солнце, вечное лето, море. Туристам здесь понравится. 30 дней белорусы и оманцы могут гостить друг у друга, не тратя времени на визовые формальности. И, кстати, "Первый информационный" в Омане воспользовался этим правом одним из первых. Это, конечно, сигнал. Беларусь и Оман открывают все дороги для бизнес-потоков, активизации образовательных и туристических возможностей.

С подачи лидеров появился и безвиз, и другие проекты. Их действительно продвигает активный политический диалог. Лишь за последний год Президент Беларуси и Султан Омана обменялись визитами. Лукашенко был даже дважды.

Итогом стала полноценная дорожная карта сотрудничества. Она насыщена конкретными задачами в самых разных сферах: это промышленность, продовольственная безопасность, транспорт, логистика, инвестиции.

Чтобы взаимодействие в этих вопросах было системным, основали совместный комитет по сотрудничеству и инвестициям. С оманской стороны его куратор - наследный принц, министр культуры, молодежи и спорта. Он бывал в Беларуси, встречался с Президентом страны. И Александр Лукашенко тогда отмечал, что при личном участии министра правительства и деловые круги заметно продвинулись по целому ряду направлений.

Сейчас в Маскате первое заседание нового комитета по сотрудничеству и инвестициям. Это двусторонние переговоры на правительственном уровне, призванные продвигать на деле совместные проекты. Судить о конкретных сферах можно даже по составу участников. Сегодня здесь Минпром, Минсельхозпрод, Белфармпром, Нацагентство по туризму, Парк высоких технологий.