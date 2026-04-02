Беларусь и Россия обсудили стратегическое партнерство на форуме "Энергопром-2026" в Казани
Электроэнергетическая независимость и кооперация лидеров отрасли Беларуси и России во благо развития экономик двух стран - об этом говорили 2 апреля в Татарстане. Казань принимает международный форум "Энергопром-2026".
Белорусская стратегия работы на российском рынке - это прямые контакты с регионами. Ориентир в торговле с Татарстаном - миллиард долларов, но учитывая потенциал, можно эту цифра и удвоить.
В Татарстане успешно работает мультибрендовый центр белорусской техники. Беларусь готова также обновлять трамвайные вагоны для Нижнекамска и Набережных Челнов.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министр Беларуси:
"У них есть потребность модернизации вагонного и трамвайного парков. Со своей стороны мы готовы поделиться своими наработками, новыми технологиями, которые применяются в Республике Беларусь и уже в отдельных регионах Российской Федерации. Также они реализованы - новые вагоны с наименьшей стоимостью или затратами на их модернизацию по сравнению с новыми вагонами, но при наличии соответствующих гарантий и сервисного обслуживания они также могут длительный период эксплуатироваться".
Это пример белорусско-российской промышленной кооперации: грузовики российского производства и белорусские гидроподъемники из Витебска, которые нужны в портах, аэропортах, строительных площадках, и, конечно, в энергетике. Беларусь сделала ставку на свои разработки.
"В основном это наши покупатели, это электросетевые компании России, приобретатели, все, что связано с энергетикой, монтажом и обслуживанием. Естественно, это касается не только региона Татарстана, но и всей Российской Федерации", - рассказал гендиректор машиностроительного завода Витебска Андрей Сидоров.
В 2026 году Беларусь приехала с национальной экспозицией в Татарстан на международный форум "Энергопром".
Технологии и инновации в энергетике переформатировали целые отрасли. Например, машиностроение: все больше становится легковых авто на зеленых номерах. Подтягивается и другая техника, для них применяются белорусские решения по зарядке.
"Данная зарядная станция на 44 кВт, локализация порядка 60 %. Когда начинали в 2023 году, было около 7 %, сейчас вышли за 65 %. Корпус, внутренняя начинка - все произведено в Республике Беларусь", - отметил гендиректор предприятия по выпуску зарядных станций Дмитрий Протосовицкий.
Проводится также совместная разработка с Росатомом: тренажер для оттачивания мастерства работников ТЭЦ - это пример импортозамещения.
"Раньше мы выполняли свои тренажеры, но мы использовали те программные продукты, которые в силу обстоятельств и санкций ушли с нашего рынка. И есть вопросы с лицензиями и у нас, и у заказчика. Поэтому мы были вынуждены, скажем так, искать новые решения. Мы их нашли, они хорошие, они показали свою результативность", - поделился начальник центра наладки филиала "Инженерный центр" Белэнергоремналадка Роман Русак.
О сотрудничестве говорили и на пленарном заседании - цифровые технологии, искусственный интеллект и роботизация. Энергетика меняет качество жизни и экономики, но здесь важен созидательный подход.
Михаил Смирнов, руководитель ассоциации "Энергоинновация" (Россия):
"Скорость развития в мире этих технологий такова, что нужно еще быстрее идти. И вот здесь, значит, на стратегическом уровне развития энергетики очень важно далеко вперед просмотреть возможность этой кооперации. То есть посмотреть, что за горизонтом, что можем мы делать в рамках нашего партнерства. Есть компетенция у Беларуси, действительно традиционно сложившаяся. Есть наработки, здесь нужно взаимопонимание, нужен общий стратегический взгляд за горизонт. Надеюсь, то, что сегодня разговор был министров, это как раз позволяет сильно в этом плане продвинуться вперед".
Самый масштабный белорусско-российский проект - строительство БелАЭС. Есть решение о возведении третьего энергоблока, страны вместе создают и общий рынок электроэнергии.
Сергей Цивелев, министр энергетики России:
"Мы несем мир и новую философию, новый принцип энергетической справедливости. Не давление на одних государств, на другие, а справедливое распределение энергетики в мире, справедливое развитие, быстрое развитие нашей цивилизации. Наша с вами задача - показать всем этот единственно правильный путь. Путь шантажа, санкций, военного воздействия отбрасывает развитие цивилизации назад".
На полях форума Беларусь обсуждает дальнейшее сотрудничество с Росатомом и другими компаниями. 3 апреля диалог будет продолжен, белорусские предприятия рассчитывают на подписание новых соглашений.