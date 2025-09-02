Беларусь и Узбекистан наращивают кооперацию в легкой промышленности

На III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме насчитывается 7 секций. Это направления, где государства достигли взаимного диалога и готовы расширять горизонты.

На переговорах в 1 секторе обсуждается вопрос динамики развития партнерства в легкой промышленности двух стран. Здесь предметно специалисты различных отраслей экономики двух стран ищут точки дальнейшего сближения, что позволит усилить взаимные экспортные потенциалы.

Особое внимание на первой секции форума уделено кожевенно-обувной отрасли. Узбекистан демонстрирует серьезное намерение по модернизации своих кожевенных заводов, активно инвестируя в их развитие и обувную промышленность.

Белорусская страна заинтересована в обсуждении перспектив кооперации в этой сфере, а также в вопросах кадровой политики, включая подготовку, например, химиков, технологов и специалистов-конструкторов.

Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром":

"В товарообороте между Беларусью и Узбекистаном легкая промышленность занимает 16 %, в 2024 году был товарооборот более 600 млн с темпом в 12 %. Все-таки 16 % легкой промышленности в товарообороте - это большая доля как ни с одной другой страной мира. Второй форум был знаковый для наших отраслей - узбекский бизнес до этого только присматривался к нашим условиям работы, механизмам взаимодействия, а после второго форума промышленная кооперация начала действовать".

