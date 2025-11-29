Беларусь - Оман: как развивается сотрудничество

Беларусь намерена укреплять свое присутствие на Ближнем Востоке, а Оман становится для страны той опорной точкой в регионе, которая открывает возможность еще глобальнее присутствовать в странах Африки и Дальнего Востока.

Абдулла Масуд Хумейд Аль-Харти, почетный консул Беларуси в Султанате Оман, в интервью "Первому информационному" рассказал, как сегодня развивается сотрудничество Беларуси и Омана.

"Сегодня между двумя странами подписаны меморандумы и соглашения, направленные на развитие экономики, а также отношений и сотрудничества в самых различных областях", - уточнил он.

Что касается продовольственной безопасности, то уже существуют соглашения между компаниями Омана и Минска, и стороны обмениваются информацией о возможном сотрудничестве в области производства молочных продуктов.

"Для продовольственной безопасности мы также можем сотрудничать в области производства удобрений, которые можно добывать из моря и использовать в косметических и органических целях, - отметил почетный консул.- Если говорить об использовании всего потенциала моря, также возможен экспорт из Омана в Беларусь различной рыбной продукции и креветок, необходимых для сбыта и закрытия потребностей внутреннего рынка Беларуси".

В 2024 году Парк высоких технологий подписал с оманской компанией в области IT соглашение о сотрудничестве. И сегодня они вместе изучают, какие платформы могут использовать в Омане. Это первый опыт компании в области международного сотрудничества.