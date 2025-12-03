Беларусь пока не будет поднимать НДС до уровня российского

В Беларуси повышать налог на добавленную стоимость до уровня российского пока не планируется. Об этом сообщил глава Минфина Юрий Селиверстов.

И казахстанские коллеги, и россияне такие предложения вносят, но рассматривать их пока преждевременно.

Юрий Селиверстов отметил, что тех конъюнктурных доходов, которые Беларусь могла бы иметь в большом объеме, у нас нет (например, от нефтегазового сектора, которые потом по определенным причинам резко снизились, и их нужно было бы компенсировать). Поэтому нет и необходимости в резком повышении налогов.