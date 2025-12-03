3.74 BYN
Беларусь пока не будет поднимать НДС до уровня российского
В Беларуси повышать налог на добавленную стоимость до уровня российского пока не планируется. Об этом сообщил глава Минфина Юрий Селиверстов.
И казахстанские коллеги, и россияне такие предложения вносят, но рассматривать их пока преждевременно.
Юрий Селиверстов отметил, что тех конъюнктурных доходов, которые Беларусь могла бы иметь в большом объеме, у нас нет (например, от нефтегазового сектора, которые потом по определенным причинам резко снизились, и их нужно было бы компенсировать). Поэтому нет и необходимости в резком повышении налогов.
Налог на добавленную стоимость в России вырастет с 1 января 2026 года с 20 до 22 %. В Казахстане в следующем году НДС увеличится с 12 до 16 %. Белорусский НДС составляет 20 %. При этом во всех трех странах предусмотрены льготы по НДС на ряд товаров и услуг.