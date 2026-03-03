3.75 BYN
Белкоопсоюз в 2025-м закупил сельхозпродукции на 509 млн белорусских рублей
Белкоопсоюз за 2025 год закупил сельхозпродукции и сырья на 509 млн белорусских рублей, пишет БЕЛТА.
Населению выплачено 272,7 млн белорусских рублей. На 2026 год в отрасли планируется открытие 22 приемозаготовительных пунктов, приобретение 5 погрузчиков, 7 прессов и 10 единиц спецтехники.
"В промышленности, которая является драйвером развития системы, стоят задачи по полной загрузке производств, снижению затрат и выпуску конкурентоспособной продукции как для собственных нужд, так и поставок внесистемным потребителям", - отметила председатель правления Белкоопсоюза Инесса Короткевич.
Экспортный вектор направлен на диверсификацию рынков сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью, поиск новых зарубежных партнеров.
"Потребкооперация как один из элементов национальной экономики обязана быть мобилизована по всем направлениям. Нужна полная самоотдача, трудовая и исполнительская дисциплина на местах, - подчеркнула Инесса Короткевич. - Мы в состоянии обеспечить надежный тыл государству в вопросах обслуживания сельского населения и на цифрах доказать свою состоятельность".