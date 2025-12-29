Есть 2 млн тонн! "Белоруснефть" добилась высочайшего показателя годовой нефтедобычи за последние 30 лет. Сегодня рекорд зафиксировал Центр интегрированных операций нефтегазодобывающего управления "Речицанефть". Именно здесь координируется работа уникальной интеллектуальной системы "Цифровое месторождение". Нефтяники отмечают ключевую роль современных технологий в достижении двухмиллионной планки. Комплексное освоение запасов углеводородов приведет к еще более весомым достижениям.

"Добыча 2 млн т нефти - это, безусловно, знаковое событие не только для нашего управления и производственного объединения "Белоруснефть", но и для всей страны. Уже в следующем году мы планируем дальнейший рост: в 2026-м - выйти на уровень 2 млн 100 тыс. т, а к 2030 году - достичь планки в 2 млн 300 тыс. т. Это результат масштабного комплекса работ, который выполняет наша компания и многотысячный коллектив "Белоруснефти", чтобы внести весомый вклад в энергетическую безопасность нашей страны".