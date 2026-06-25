Премьер Беларуси и губернатор Омской области наметили перспективы совместной работы

Правительство Беларуси стало местом предметного диалога с российскими регионами. 25 июня премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

В ходе встречи наметили перспективы для дальнейшей совместной работы, в числе которых отгрузки в регион широкого спектра белорусской техники - пассажирской, коммунальной, сельскохозяйственной, спецмашин, а также лифтового оборудования. В планах укрепление партнерства в агропромышленной сфере за счет увеличения взаимных поставок продовольственных товаров и сельхозсырья.

Беларусь продолжает укреплять фундамент и без того прочных торгово-экономических отношений и с Воронежской областью. К примеру, за 2025 год товарооборот достиг более 600 млн долларов. Как отметил вице-премьер Беларуси Александр Терехов, это важнейший торгово-экономический партнер, которому Беларусь предлагает помощь по многим направлениям.

Александр Терехов, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Мы готовы участвовать в работе по обновлению дорожного хозяйства, строительстве мостовых сооружений. У нас наработаны определенные компетенции. В 2026 году в Беларуси ремонтируем 5 мостов. Мы готовы помочь и предложить свои услуги. Если возвращаться к вопросу по пассажирской технике, то Беларусь имеет очень широкую линейку и тоже готова поучаствовать в обновлении пассажирского транспорта в Воронеже и Воронежской области".