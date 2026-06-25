Молодежный экспресс "Поезд Памяти - 2026" сделал остановку на полоцкой земле

Союзный патриотический проект "Поезд Памяти - 2026" сделал остановку в Полоцке. Для ребят подготовлена насыщенная культурно-историческая и военно-патриотическая программа. Первой точкой в маршруте, конечно, стало посещение урочища Пески, Дулага-125.

Ребятам успели рассказать о том, какие зверства здесь происходили. Погибло более 40 тыс. мирных жителей, военнопленных. Здесь были транзитные концентрационные лагеря, куда отправляли наших советских военнопленных дорогами смерти.

стена памяти news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0c736ef-a7a9-47e2-a884-05a10dfe11d5/conversions/606bf04c-48cf-498f-86a4-6aa3beb9a9c0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0c736ef-a7a9-47e2-a884-05a10dfe11d5/conversions/606bf04c-48cf-498f-86a4-6aa3beb9a9c0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0c736ef-a7a9-47e2-a884-05a10dfe11d5/conversions/606bf04c-48cf-498f-86a4-6aa3beb9a9c0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0c736ef-a7a9-47e2-a884-05a10dfe11d5/conversions/606bf04c-48cf-498f-86a4-6aa3beb9a9c0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Патриотическая реконструкция событий тех лет с головой погружает нас в мрачную атмосферу той страшной войны. Когда мы говорим про пески - желтый песок, оранжевый песок, - мы понимаем: это вовсе не пыль. Это перемолотые человеческие кости. Кости людей, которые когда-то кого-то обнимали, к кому-то бежали, о чем-то мечтали и должны были строить будущее великой страны.

Во время реконструкции сдерживать слезы не смогли ни парни, ни девушки.

парень и девушка в синих майках news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c682f38-10da-4dd6-bc36-14f5e6d58eec/conversions/c6c9db55-8a73-4dfa-8f29-1429ce3c2ebf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c682f38-10da-4dd6-bc36-14f5e6d58eec/conversions/c6c9db55-8a73-4dfa-8f29-1429ce3c2ebf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c682f38-10da-4dd6-bc36-14f5e6d58eec/conversions/c6c9db55-8a73-4dfa-8f29-1429ce3c2ebf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c682f38-10da-4dd6-bc36-14f5e6d58eec/conversions/c6c9db55-8a73-4dfa-8f29-1429ce3c2ebf-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Это очень масштабная постановка, очень серьезная, потому что ты, когда смотришь на нее со стороны, ты осознаешь всю боль нашего народа. Ты осознаешь всю трагедию и осознаешь жестокое отношение фашистов к нашему братскому народу, который сражался за наше мирное небо, под которым мы сейчас ходим", - рассказал парень.

"Да, меня тоже тронуло с самого начала. Я просто не представляла, если бы я сейчас оказалась на месте тех ребят. Мне прямо пронзило, мне было больно, и я не представляла, если бы моя семья, что-то с ней случилось... Ну, я не знаю, мне было очень больно", - поделилась эмоциями девушка.

В такие моменты особенно осознаешь, насколько нам даровано это чистое мирное небо над головой, возможность просто смеяться, быть со своими семьями вместе, а не переживать те страшные события, которые были в Дулаге-125 и во многих других концентрационных лагерях на территории Беларуси.

Такая патриотическая возможность для ребят узнать больше, через лица, через историю, через судьбы, - это то, что должно погружать нас в историческую повестку самым главным образом, не только со страниц учебников.

солдаты стоят перед зрителями news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f59f68e8-0af6-48f5-bc27-7207eafd6e9b/conversions/0152c00d-f514-4a10-a5b0-4b910f06721c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f59f68e8-0af6-48f5-bc27-7207eafd6e9b/conversions/0152c00d-f514-4a10-a5b0-4b910f06721c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f59f68e8-0af6-48f5-bc27-7207eafd6e9b/conversions/0152c00d-f514-4a10-a5b0-4b910f06721c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f59f68e8-0af6-48f5-bc27-7207eafd6e9b/conversions/0152c00d-f514-4a10-a5b0-4b910f06721c-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы видим, как переживают дети, как плачут вожатые и сопровождающие. И через этот нерв нам хотелось бы показать участникам проекта, что такое уничтожение мирного населения. К сожалению, Полоцк - древнейший город в нашей стране и на всем постсоветском пространстве - столкнулся с жестокими карательными операциями. Здесь было уничтожено свыше 40 тыс. мирных граждан, женщин и детей. Это лицо фашизма. Это лицо нацизма. И сегодня пассажиры "Поезда Памяти" увидели его. Пусть через творческое представление, пусть через молчаливые и скорбные плиты, но они все поняли. Они будут хранить эту память и осознавать, как важно защищать мир", - подчеркнул координатор проекта, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Александр Лукьянов.