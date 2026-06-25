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Молодежный экспресс "Поезд Памяти - 2026" сделал остановку на полоцкой земле
Союзный патриотический проект "Поезд Памяти - 2026" сделал остановку в Полоцке. Для ребят подготовлена насыщенная культурно-историческая и военно-патриотическая программа. Первой точкой в маршруте, конечно, стало посещение урочища Пески, Дулага-125.
Ребятам успели рассказать о том, какие зверства здесь происходили. Погибло более 40 тыс. мирных жителей, военнопленных. Здесь были транзитные концентрационные лагеря, куда отправляли наших советских военнопленных дорогами смерти.
Патриотическая реконструкция событий тех лет с головой погружает нас в мрачную атмосферу той страшной войны. Когда мы говорим про пески - желтый песок, оранжевый песок, - мы понимаем: это вовсе не пыль. Это перемолотые человеческие кости. Кости людей, которые когда-то кого-то обнимали, к кому-то бежали, о чем-то мечтали и должны были строить будущее великой страны.
Во время реконструкции сдерживать слезы не смогли ни парни, ни девушки.
"Это очень масштабная постановка, очень серьезная, потому что ты, когда смотришь на нее со стороны, ты осознаешь всю боль нашего народа. Ты осознаешь всю трагедию и осознаешь жестокое отношение фашистов к нашему братскому народу, который сражался за наше мирное небо, под которым мы сейчас ходим", - рассказал парень.
"Да, меня тоже тронуло с самого начала. Я просто не представляла, если бы я сейчас оказалась на месте тех ребят. Мне прямо пронзило, мне было больно, и я не представляла, если бы моя семья, что-то с ней случилось... Ну, я не знаю, мне было очень больно", - поделилась эмоциями девушка.
В такие моменты особенно осознаешь, насколько нам даровано это чистое мирное небо над головой, возможность просто смеяться, быть со своими семьями вместе, а не переживать те страшные события, которые были в Дулаге-125 и во многих других концентрационных лагерях на территории Беларуси.
Такая патриотическая возможность для ребят узнать больше, через лица, через историю, через судьбы, - это то, что должно погружать нас в историческую повестку самым главным образом, не только со страниц учебников.
"Мы видим, как переживают дети, как плачут вожатые и сопровождающие. И через этот нерв нам хотелось бы показать участникам проекта, что такое уничтожение мирного населения. К сожалению, Полоцк - древнейший город в нашей стране и на всем постсоветском пространстве - столкнулся с жестокими карательными операциями. Здесь было уничтожено свыше 40 тыс. мирных граждан, женщин и детей. Это лицо фашизма. Это лицо нацизма. И сегодня пассажиры "Поезда Памяти" увидели его. Пусть через творческое представление, пусть через молчаливые и скорбные плиты, но они все поняли. Они будут хранить эту память и осознавать, как важно защищать мир", - подчеркнул координатор проекта, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Александр Лукьянов.
Для ребят подготовлена культурная программа. Это посещение Софийского собора, Спасо-Евфросиниевского монастыря, в том числе это будет посещение Кадетского училища.