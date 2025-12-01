Белорусский интерес на севере Африки: как Минск и Алжир будут развивать сотрудничество

1 декабря в Алжире прошел двусторонний бизнес-форум. Среди участников министры, представители предприятий и деловых кругов.

В Минске уже давно оценили готовность Алжира вывести отношения на новый уровень. Идет активная работа в этом направлении, это только начало большого пути для двух стран. О намерении провести переговоры с руководством этой страны говорил и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства поручал правительству усилить работу на африканском направлении.

I Белорусско-алжирский бизнес-форум news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b2b1e4b-7b1a-46e5-9085-60a2da59c663/conversions/a242000c-a6de-4413-876d-d61c76ff4e46-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b2b1e4b-7b1a-46e5-9085-60a2da59c663/conversions/a242000c-a6de-4413-876d-d61c76ff4e46-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b2b1e4b-7b1a-46e5-9085-60a2da59c663/conversions/a242000c-a6de-4413-876d-d61c76ff4e46-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b2b1e4b-7b1a-46e5-9085-60a2da59c663/conversions/a242000c-a6de-4413-876d-d61c76ff4e46-xl-___webp_1920.webp 1920w

Находясь в столице Алжира на побережье Средиземного моря, сложно представить, что 80 % территории занимает знаменитая Сахара. Алжир - крупнейшее государство Африки и по территории в 5 раз больше Франции.

Столицу Алжира нередко называют городом лестниц, она расположена на холмистой местности. Некогда французская колония сегодня является суверенным государством на Африканском континенте. Французский дух здесь чувствуется, особенно в архитектуре. В атмосферном старинном здании 1 декабря проходит и I Белорусско-алжирский бизнес-форум.

Минск и Алжир находятся в начале большого пути, они выстраивают сотрудничество. Без убедительной самопрезентации контактов не завяжешь, поэтому в 2025 году белорусские предприятия уже поучаствовали в двух международных выставках в Алжире. Представляли продовольствие, фармацевтику, технику, чтобы выйти на конкретные договоренности. Некоторые белорусские молочники предусмотрительно еще раньше закинули удочку на этот рынок.

Александр Герасименок news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/449c3051-19ca-4548-a307-4978887dd596/conversions/586208ba-9cf9-4f63-b2d3-f190e6dca9a2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/449c3051-19ca-4548-a307-4978887dd596/conversions/586208ba-9cf9-4f63-b2d3-f190e6dca9a2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/449c3051-19ca-4548-a307-4978887dd596/conversions/586208ba-9cf9-4f63-b2d3-f190e6dca9a2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/449c3051-19ca-4548-a307-4978887dd596/conversions/586208ba-9cf9-4f63-b2d3-f190e6dca9a2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Герасименок, гендиректор ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат":

"На наши товары есть спрос. Белорусскую продукцию уже знают, она имеет высокое качество, адекватную цену, мы здесь конкурентоспособны. Рынок очень большой, потому что здесь в первую очередь интересны сухое обезжиренное молоко и сухое цельное молоко. Порядка полмиллиона тонн в год продукции люди покупают. Это очень большой рынок, соответственно нам он интересен, мы будем дальше его здесь развивать".

Алжиру нужно прокормить 45 млн человек - именно столько живет в этой стране. Так что правительство озабочено вопросами продовольственной безопасности, впрочем, как все в Африке. "Амкодор" неслучайно зашел на рынок с предложением по зерносушильным комплексам.

Алексей Жданок news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5651bce-8f54-4718-aaed-35840e8606b5/conversions/f02aacc9-da43-4adb-9312-253b80e1a272-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5651bce-8f54-4718-aaed-35840e8606b5/conversions/f02aacc9-da43-4adb-9312-253b80e1a272-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5651bce-8f54-4718-aaed-35840e8606b5/conversions/f02aacc9-da43-4adb-9312-253b80e1a272-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5651bce-8f54-4718-aaed-35840e8606b5/conversions/f02aacc9-da43-4adb-9312-253b80e1a272-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алексей Жданок, замдиректора маркетинг-центра ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга":

"Рынок Алжира оценивается примерно в 11-14 млн т потребности зерна. В настоящий момент холдинг "Амкодор" готов предложить перспективные и современные системы по хранению зерна. Три недели назад наша делегация уже выезжала в Алжир. Достигнуты определенные договоренности по совместному производству данного оборудования с алжирской стороной. В рамках данного бизнес-форума мы планируем подписать меморандум о сотрудничестве и уже в 2026 году начать поставки нашего оборудования на рынок алжирской стороны".

Параллельно ведут переговоры о поставках дорожно-строительной техники с прицелом на совместное производство и локализацию. С такой же стратегией в Алжир идет и бобруйское предприятие. Организовать сборку сельхозоборудования смогут, если что, в кратчайшие сроки.

Владимир Дайнеко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58fb8cef-9149-4ed6-ae75-1f86ddc9d03c/conversions/595db4ea-84bd-4859-b6f6-cdca0ae5cfce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58fb8cef-9149-4ed6-ae75-1f86ddc9d03c/conversions/595db4ea-84bd-4859-b6f6-cdca0ae5cfce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58fb8cef-9149-4ed6-ae75-1f86ddc9d03c/conversions/595db4ea-84bd-4859-b6f6-cdca0ae5cfce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58fb8cef-9149-4ed6-ae75-1f86ddc9d03c/conversions/595db4ea-84bd-4859-b6f6-cdca0ae5cfce-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Дайнеко, заместитель генерального директора ОАО "Бобруйскагромаш":

"Сегодня по Алжиру работа идет в двух направлениях. Первое - это классическая поставка готовой техники. Встреча пройдет 2 декабря с представителем компании. Второе - это проработка совместного производства. Уже предварительно определена номенклатура техники, осталось согласовать некоторые моменты. Любая сборка дает очевидные преимущества, субсидии и значительную экономию по логистике. Поэтому будем надеяться, что все у нас получится".

Пул промышленников приехал представительный. Встреча деловых кругов позволяет всем познакомиться поближе, тем более что для белорусских фармацевтов это не самый простой рынок.

Игорь Митрофанов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6af84f5-cd97-4de3-8501-ec85e4ba4c84/conversions/033692be-e9a9-4567-a404-ad3a2f456ace-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6af84f5-cd97-4de3-8501-ec85e4ba4c84/conversions/033692be-e9a9-4567-a404-ad3a2f456ace-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6af84f5-cd97-4de3-8501-ec85e4ba4c84/conversions/033692be-e9a9-4567-a404-ad3a2f456ace-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6af84f5-cd97-4de3-8501-ec85e4ba4c84/conversions/033692be-e9a9-4567-a404-ad3a2f456ace-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Митрофанов, гендиректор РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром":

"Рынок достаточно развит, здесь есть большое количество отечественных производителей. Тут надо понимать, как он работает внутри, как проводятся тендерные закупки, как происходит обеспечение лекарственными препаратами населения Алжира. Собственной фармацевтической промышленности уделяется достаточно внимания в Алжире, поэтому неслучайно не так давно в Алжире было создано отдельное министерство фармацевтической промышленности, которое регулирует этот рынок".

По итогам бизнес-форума подписано около десятка коммерческих документов. Обсуждали вопросы оплаты и логистики, но подробности пока не выносят на публику. В целом встречный интерес у алжирской стороны есть.

Михаил Мятликов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65fb3bd6-1eb6-4262-b504-e3a12d9cb162/conversions/60ffc489-9d6b-45a1-a157-b448b814f093-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65fb3bd6-1eb6-4262-b504-e3a12d9cb162/conversions/60ffc489-9d6b-45a1-a157-b448b814f093-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65fb3bd6-1eb6-4262-b504-e3a12d9cb162/conversions/60ffc489-9d6b-45a1-a157-b448b814f093-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65fb3bd6-1eb6-4262-b504-e3a12d9cb162/conversions/60ffc489-9d6b-45a1-a157-b448b814f093-xl-___webp_1920.webp 1920w

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Мы представили на сегодня на бизнес-форуме 26 человек из 19 белорусских предприятий, которые представляют разные сектора экономики, машиностроения, фармацевтики, продуктов питания, молочной продукции, образовательных услуг. Торгово-промышленная палата Алжира собрала более 100 предприятий, которые съехались со всей страны. За эти два дня, я думаю, будут найдены новые контакты, по которым будет идти наше торговое взаимодействие".