Белорусско-оманское сборочное предприятие появится в Омане

"Что касается промышленности, то, например, "Амкодор" и МАЗ уже заключили соглашение о сотрудничестве с одной из крупнейших оманских компаний, чтобы организовать работу совместного сборочного предприятия для реэкспорта своей продукции в Восточную Африку, Азию и на Ближний Восток. Я знаю, что сегодня эти компании продолжают работать и обмениваться информацией между собой", - рассказал он.