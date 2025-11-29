3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Белорусско-оманское сборочное предприятие появится в Омане
Автор:Редакция news.by
О развитии промышленного сотрудничества между Беларусью и Оманом в интервью "Первому информационному" рассказал Абдулла Масуд Хумейд Аль-Харти, почетный консул Беларуси в Султанате Оман.
"Что касается промышленности, то, например, "Амкодор" и МАЗ уже заключили соглашение о сотрудничестве с одной из крупнейших оманских компаний, чтобы организовать работу совместного сборочного предприятия для реэкспорта своей продукции в Восточную Африку, Азию и на Ближний Восток. Я знаю, что сегодня эти компании продолжают работать и обмениваться информацией между собой", - рассказал он.
Фото БЕЛТА