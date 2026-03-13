3.73 BYN
Белстат: Только 0,8 % работников в Беларуси трудятся дистанционно
Белстат впервые оценил, насколько в Беларуси популярна удаленка. По результатам выборочного обследования лишь 0,8 % занятых в экономике белорусов работают дистанционно.
При этом каждый второй связан с информацией и связью. Вслед за ними в топ-5 попали профессиональная и научно-техническая деятельность - этим занимается примерно каждый пятый из работающих в дистанционном формате.
В сфере торговли, услуг по временному питанию и проживанию трудятся 11 % удаленщиков, в сфере услуг образования и здравоохранения - почти 5 %.
В отраслях транспортной, почтовой курьерской деятельности и сфере складирования - 3 %.
В равной степени на удаленке заняты мужчины и женщины, их средний возраст - 35 лет. В основном это специалисты с высшим образованием, причем почти двое из трех работают в найме.