Белстат: Только 0,8 % работников в Беларуси трудятся дистанционно

Белстат впервые оценил, насколько в Беларуси популярна удаленка. По результатам выборочного обследования лишь 0,8 % занятых в экономике белорусов работают дистанционно.

При этом каждый второй связан с информацией и связью. Вслед за ними в топ-5 попали профессиональная и научно-техническая деятельность - этим занимается примерно каждый пятый из работающих в дистанционном формате.

В сфере торговли, услуг по временному питанию и проживанию трудятся 11 % удаленщиков, в сфере услуг образования и здравоохранения - почти 5 %.

В отраслях транспортной, почтовой курьерской деятельности и сфере складирования - 3 %.