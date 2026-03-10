Белстат в феврале 2026-го зафиксировал инфляцию ниже прогнозных значений

В Национальном статистическом комитете Республики Беларусь отметили, что индекс потребительских цен в годовом выражении по итогам февраля составил 5,6 %, пишет sputnik.by.

Это ниже той инфляции, которая была в январе (6,4 %). Если сравнивать цены с декабрем 2025 года, то темпы роста составили 1 %. Это в два раза ниже максимального предела, который был установлен постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 84 "О показателях ежемесячного допустимого роста цен". Документ предполагал максимальный рост к декабрю 2025-го в 2 %.

Кроме того, годовой уровень по результатам февраля вписывается в план, ранее установленный президентом Беларуси Александром Лукашенко для Нацбанка и правительства. Согласно указу о важнейших показателях и параметрах социально-экономического развития на 2026-й, к концу года инфляция не должна превысить 7 %.

Ранее эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) отмечали замедление инфляции в Беларуси. В том числе на это повлиял перенос срока планового повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Также замедлился и рост цен на продукты питания.