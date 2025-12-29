БНБК планирует проектирование строительства третьей очереди заводов в 2026 году

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация планирует расширяться: на 2026 год в планах БНБК проектирование строительства третьей очереди заводов. В перспективе там будут производить в том числе и витамины. Кроме того, корпорация нацелена на интеграцию и сотрудничество c коллегами из России. А среди достижений БНБК 2025 года - закупки зерна от белорусских сельхозпредприятий.

"Многое удалось решить по поставкам сырья на наши предприятия. В этом году мы заготовили половину пшеницы нужного качества именно белорусского производства, мы хорошо сработали с нашими аграриями. Биотехнологическое производство загружено на 100 %, агропромышленное производство набирает обороты. Решили в целом вопросы поставки белорусского зерна, аграрии откликнулись. Им это интересно. Cамое важное, что это можно делать у нас в республике. Мы подключили нашу Академию наук, там разработали рекомендации, как это зерно производить".