Партия - двигатель развития: как парламент Зимбабве укрепляет отношения с Беларусью

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Делегации из Зимбабве самых разных уровней в последнее время стали частыми гостями в Беларуси.

О стремительной интенсификации белорусско-зимбабвийских отношений поговорили с председателем Национальной ассамблеи парламента Республики Зимбабве Джейкобом Френсисом Нзвидамилимо Мудендой в "Актуальном интервью".

Он констатировал, что Беларусь и Зимбабве должны выстроить прочные двусторонние отношения на правительственном и президентском уровнях. Это, следует отметить, было закреплено государственными визитами как Президента Беларуси Александра Лукашенко, так и Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. Менее чем за пять лет обмен визитами лидеров показал, что страны развивают крепкие двусторонние отношения, и визит Джейкоба Муденды с делегацией в Беларусь призван укрепить эти отношения на парламентском уровне.

"Мы считаем, что парламентская дипломатия имеет решающее значение для разрешения некоторых конфликтов там, где нет мира и безопасности. Мы довольно часто встречаемся на площадке Межпарламентского союза, где собираются 183 парламента мира. Благодаря таким контактам можно рассматривать вопросы, затрагивающие весь мир, - экономические, политические. Встречи стратегически важны для подписания резолюции или декларации по определенным темам, волнующим мир", - заявил гость интервью.

Джейкоб Френсис Нзвидамилимо Муденда news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c92996f9-9632-43a9-843b-b63352194012/conversions/f0729092-2ef1-42d8-9d8d-b013123929a3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c92996f9-9632-43a9-843b-b63352194012/conversions/f0729092-2ef1-42d8-9d8d-b013123929a3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c92996f9-9632-43a9-843b-b63352194012/conversions/f0729092-2ef1-42d8-9d8d-b013123929a3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c92996f9-9632-43a9-843b-b63352194012/conversions/f0729092-2ef1-42d8-9d8d-b013123929a3-xl-___webp_1920.webp 1920w Джейкоб Френсис Нзвидамилимо Муденда

В Зимбабве верят, что укрепление отношений на партийном уровне позволит улучшить благосостояние людей, ведь партия - двигатель национального развития. И если партия сильна, считает председатель Национальной ассамблеи парламента Зимбабве, она предложит стратегическую повестку дня для развития, поэтому визит Джейкоба Муденды в Беларусь призван закрепить начатое главами государств и правительств, но уже на парламентском уровне.

Пока председатель Национальной ассамблеи парламента Зимбабве оценил торговый баланс между Беларусью и своим государством как слабый. "Нам нужно улучшить торговлю между двумя братскими республиками. Беларуси есть что предложить Зимбабве, а Зимбабве - Беларуси. Важно нарастить торговый баланс. Цифры должны показывать, что между двумя республиками идет активная торговля", - подчеркнул собеседник.

Факт Уже подписано около 36 соглашений для улучшения двусторонних отношений между странами.