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Партия - двигатель развития: как парламент Зимбабве укрепляет отношения с Беларусью
Делегации из Зимбабве самых разных уровней в последнее время стали частыми гостями в Беларуси.
О стремительной интенсификации белорусско-зимбабвийских отношений поговорили с председателем Национальной ассамблеи парламента Республики Зимбабве Джейкобом Френсисом Нзвидамилимо Мудендой в "Актуальном интервью".
Он констатировал, что Беларусь и Зимбабве должны выстроить прочные двусторонние отношения на правительственном и президентском уровнях. Это, следует отметить, было закреплено государственными визитами как Президента Беларуси Александра Лукашенко, так и Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. Менее чем за пять лет обмен визитами лидеров показал, что страны развивают крепкие двусторонние отношения, и визит Джейкоба Муденды с делегацией в Беларусь призван укрепить эти отношения на парламентском уровне.
"Мы считаем, что парламентская дипломатия имеет решающее значение для разрешения некоторых конфликтов там, где нет мира и безопасности. Мы довольно часто встречаемся на площадке Межпарламентского союза, где собираются 183 парламента мира. Благодаря таким контактам можно рассматривать вопросы, затрагивающие весь мир, - экономические, политические. Встречи стратегически важны для подписания резолюции или декларации по определенным темам, волнующим мир", - заявил гость интервью.
В Зимбабве верят, что укрепление отношений на партийном уровне позволит улучшить благосостояние людей, ведь партия - двигатель национального развития. И если партия сильна, считает председатель Национальной ассамблеи парламента Зимбабве, она предложит стратегическую повестку дня для развития, поэтому визит Джейкоба Муденды в Беларусь призван закрепить начатое главами государств и правительств, но уже на парламентском уровне.
Пока председатель Национальной ассамблеи парламента Зимбабве оценил торговый баланс между Беларусью и своим государством как слабый. "Нам нужно улучшить торговлю между двумя братскими республиками. Беларуси есть что предложить Зимбабве, а Зимбабве - Беларуси. Важно нарастить торговый баланс. Цифры должны показывать, что между двумя республиками идет активная торговля", - подчеркнул собеседник.
Факт
Уже подписано около 36 соглашений для улучшения двусторонних отношений между странами.
Что касается экономического развития, Зимбабве надеется на трансфер технологий, особенно в области сельскохозяйственной техники, тракторов, зерноуборочных комбайнов. В Зимбабве не против, чтобы эта техника собиралась у них. Таким образом государство могло бы получить передачу технических знаний. "Как я уже отмечал на встрече с моим коллегой, председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорем Сергеенко, важно, чтобы эти соглашения были ратифицированы обоими парламентами и обрели силу закона для их реализации. Мы также хотели бы увидеть улучшение отношений между людьми и в сфере туризма", - заключил Джейкоб Френсис Нзвидамилимо Муденда.