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Зампредседателя КНР Хань Чжэн прибыл с рабочим визитом в Беларусь
Автор:Редакция news.by
В Минск с рабочим визитом прибыл заместитель Председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн. В Национальном аэропорту высокого гостя встретил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.
Программа пребывания в Минске максимально насыщена важными событиями. Запланировано участие высокого гостя в открытии Белорусско-китайского форума промышленного и инвестиционного сотрудничества, церемонии открытия мероприятия в рамках инициативы "Экспорт белорусских товаров в Китай" на полях выставки "БЕЛАГРО-2026", а также посещение знаковых культурных объектов.
Фото БЕЛТА