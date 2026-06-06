Зампредседателя КНР Хань Чжэн прибыл с рабочим визитом в Беларусь

В Минск с рабочим визитом прибыл заместитель Председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн. В Национальном аэропорту высокого гостя встретил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.

Программа пребывания в Минске максимально насыщена важными событиями. Запланировано участие высокого гостя в открытии Белорусско-китайского форума промышленного и инвестиционного сотрудничества, церемонии открытия мероприятия в рамках инициативы "Экспорт белорусских товаров в Китай" на полях выставки "БЕЛАГРО-2026", а также посещение знаковых культурных объектов.