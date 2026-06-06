Для гостей фестиваля нацкультур в Гродно свои двери открыли 19 подворий

6 июня в Гродно проходит второй день масштабного фестиваля национальных культур. Для гостей и туристов свои двери открыли 19 подворий, на которых со своей культурой и традициями знакомят 42 национальности.

Фестиваль национальных культур

"Сегодня у нас будет представлено много танцев, музыки, песни будем петь. Нашим маленьким гостям мы подарим небольшие подарки из Индии", - рассказал участник фестиваля.

Он отметил, что женат на белоруске и уже 11 лет живет в стране.

По его мнению, жить в Беларуси, в первую очередь, безопасно и люди здесь хорошие.