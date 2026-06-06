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Новинки для поля, фермы и пищевой промышленности - что представлено на выставке "БЕЛАГРО-2026"
На полях Минского международного выставочного центра BELEXPO завершается Международная специализированная выставка "БЕЛАГРО-2026". За 4 дня работы мероприятие вызвало настоящий ажиотаж: почти 600 компаний из 12 стран и тысячи посетителей.
6 июня прозвучит финальный аккорд. Для гостей подготовлен большой праздничный марафон с выступлениями творческих коллективов Гомельской, Минской и Витебской областей.
За последние десятилетия "БЕЛАГРО" не раз меняла локацию, но неизменной остается суть: экспозиция дает возможность широко представить белорусскую технику, оценить на вкус продукты питания, которые поставляются во многие страны мира, а главное - наладить контакты с зарубежными партнерами.
Из года в год растет и уровень выставки. В 2026 году форум проходит на площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO. Экспозиция заняла свыше 40 тыс. кв. м на открытой и закрытой площадках. Значительные площади заняли предприятия Минпрома. Они представили более 130 образцов современной техники и оборудования, в том числе несколько десятков новинок. Нововведением нынешнего агрофорума стала новая демонстрационная площадка. На расстоянии 18 км от BELEXPO выбрано поле, на котором зарубежные делегации могут в реальных условиях увидеть работу белорусской сельхозтехники.
"На стенде у нас представлены карданные валы, редукторы, редукторные балки, но это не весь ассортимент, которым мы занимаемся. Это запчасти к прицепной технике: навозоразбрасывателям, косилкам, граблям, сеялкам - то есть ко всей технике, которая задействована в полевых работах в нашей республике. Также мы работаем с заводами-производителями. Запчасти компании проходят контроль качества и ставятся на технику белорусского производства. То есть у нас ассортимент представлен для компаний аграрного сектора и для заводов-производителей. На сегодняшний день мы выходим и на рынки Российской Федерации", - рассказала руководитель отдела продаж торгово-производственной компании Ирина Ленько.
Вячеслав Гойдь, и. о. главного инженера Лидского завода электроизделий: "Представлены светильники для тепличного хозяйства, для птицеводческих фабрик. А также мы представили линейку электрических конвекторных обогревателей. Это некое ноу-хау, потому что аналогов таких обогревателей на территории Беларуси нет".
Виталий Чарковский, сотрудник главного управления науки БГУ: "Представляем обширный перечень товаров, которые помогают в сельскохозяйственной деятельности. Это товары, которые регулируют рост растений, товары для борьбы с вредителями, представляем различные феромоны, ловушки для вредителей. Также представляем новые разработки для животноводства - интерфероны, то есть препараты, которые усиливают иммунный ответ и помогают животным не заболеть".
Несмотря на то что сегодня заключительный день выставки, еще есть время, чтобы увидеть масштабы достижений Беларуси в агропромышленном секторе. До 19:00 с интервалом 15-20 минут от станций метро "Академия наук" и "Пушкинская" до Международного выставочного центра курсируют автобусы.
Посещение "БЕЛАГРО-2026" - это отличный способ провести выходной с пользой.