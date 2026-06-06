Новинки для поля, фермы и пищевой промышленности - что представлено на выставке "БЕЛАГРО-2026"

На полях Минского международного выставочного центра BELEXPO завершается Международная специализированная выставка "БЕЛАГРО-2026". За 4 дня работы мероприятие вызвало настоящий ажиотаж: почти 600 компаний из 12 стран и тысячи посетителей.

6 июня прозвучит финальный аккорд. Для гостей подготовлен большой праздничный марафон с выступлениями творческих коллективов Гомельской, Минской и Витебской областей.

За последние десятилетия "БЕЛАГРО" не раз меняла локацию, но неизменной остается суть: экспозиция дает возможность широко представить белорусскую технику, оценить на вкус продукты питания, которые поставляются во многие страны мира, а главное - наладить контакты с зарубежными партнерами.

Из года в год растет и уровень выставки. В 2026 году форум проходит на площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO. Экспозиция заняла свыше 40 тыс. кв. м на открытой и закрытой площадках. Значительные площади заняли предприятия Минпрома. Они представили более 130 образцов современной техники и оборудования, в том числе несколько десятков новинок. Нововведением нынешнего агрофорума стала новая демонстрационная площадка. На расстоянии 18 км от BELEXPO выбрано поле, на котором зарубежные делегации могут в реальных условиях увидеть работу белорусской сельхозтехники.

"На стенде у нас представлены карданные валы, редукторы, редукторные балки, но это не весь ассортимент, которым мы занимаемся. Это запчасти к прицепной технике: навозоразбрасывателям, косилкам, граблям, сеялкам - то есть ко всей технике, которая задействована в полевых работах в нашей республике. Также мы работаем с заводами-производителями. Запчасти компании проходят контроль качества и ставятся на технику белорусского производства. То есть у нас ассортимент представлен для компаний аграрного сектора и для заводов-производителей. На сегодняшний день мы выходим и на рынки Российской Федерации", - рассказала руководитель отдела продаж торгово-производственной компании Ирина Ленько.

Вячеслав Гойдь, и. о. главного инженера Лидского завода электроизделий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2ba06f3-4cf3-460c-8b31-9ade8541823f/conversions/0be16c00-71e6-41ef-93f5-7816b808f3f6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2ba06f3-4cf3-460c-8b31-9ade8541823f/conversions/0be16c00-71e6-41ef-93f5-7816b808f3f6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2ba06f3-4cf3-460c-8b31-9ade8541823f/conversions/0be16c00-71e6-41ef-93f5-7816b808f3f6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2ba06f3-4cf3-460c-8b31-9ade8541823f/conversions/0be16c00-71e6-41ef-93f5-7816b808f3f6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вячеслав Гойдь, и. о. главного инженера Лидского завода электроизделий: "Представлены светильники для тепличного хозяйства, для птицеводческих фабрик. А также мы представили линейку электрических конвекторных обогревателей. Это некое ноу-хау, потому что аналогов таких обогревателей на территории Беларуси нет".

Виталий Чарковский, сотрудник главного управления науки БГУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88b3003e-f05d-4c29-b243-af0f4c0a4b66/conversions/4a283745-0905-4555-bb1e-ba6fafcd7445-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88b3003e-f05d-4c29-b243-af0f4c0a4b66/conversions/4a283745-0905-4555-bb1e-ba6fafcd7445-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88b3003e-f05d-4c29-b243-af0f4c0a4b66/conversions/4a283745-0905-4555-bb1e-ba6fafcd7445-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88b3003e-f05d-4c29-b243-af0f4c0a4b66/conversions/4a283745-0905-4555-bb1e-ba6fafcd7445-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виталий Чарковский, сотрудник главного управления науки БГУ: "Представляем обширный перечень товаров, которые помогают в сельскохозяйственной деятельности. Это товары, которые регулируют рост растений, товары для борьбы с вредителями, представляем различные феромоны, ловушки для вредителей. Также представляем новые разработки для животноводства - интерфероны, то есть препараты, которые усиливают иммунный ответ и помогают животным не заболеть".

Несмотря на то что сегодня заключительный день выставки, еще есть время, чтобы увидеть масштабы достижений Беларуси в агропромышленном секторе. До 19:00 с интервалом 15-20 минут от станций метро "Академия наук" и "Пушкинская" до Международного выставочного центра курсируют автобусы.