Более 120 участников собрала контактно-кооперационная биржа в "Великом камне"
Беларусь и Китай продолжают налаживать бизнес-связи. Более 120 участников собрала контактно-кооперационная биржа в "Великом камне" - это площадка, где прямо "на ногах" можно договориться о конкретных проектах и поставках.
Сегодня белорусско-китайскому партнерству, всепогодному и всестороннему сотрудничеству могут позавидовать многие. Нет пределу совершенства, и белорусско-китайские связи становятся еще крепче, а встречи - плодотворнее.
Кооперационная биржа традиционно собирает заинтересованных в налаживании новых контактов в компании. Здесь презентуют свои возможности предприятия Поднебесной, а именно провинция Ганьсу. Не ограничились визитом представителей крупных промышленных производств. Тут и те, кто занимается выпуском медицинского оборудования, кондитерских изделий, мясной продукции. Перейти к практической конкретике можно по многим направлениям, было бы желание.
Чжан Чжэннань, начальник отдела внешнеэкономической деятельности логистической компании (Китай):
"Наша корпорация уже давно сотрудничает с Беларусью. Это плодотворное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь" как в экспортном, так и в импортном направлении. В следующем месяце планируем подписать с Гродненской областью рамочное соглашение, которое охватит широкий круг отраслей. Считаю, что много перспектив в культурной и туристической областях. Здесь нам еще есть где поработать".
Андрей Болтрик, зампредседателя Гродненского облисполкома:
"Провинция Ганьсу имеет определенные компетенции. В первую очередь, это сельское хозяйство, потому что эта провинция - зона рискового земледелия, т. е. там оно достаточно высокоразвитое. Учитывая развитую аграрную отрасль именно Гродненской области, это то направление, которое позволит в дальнейшем получить взаимовыгодный результат, найти партнеров, поделиться опытом и компетенциями".
6,5 тыс. км разделяет Беларусь и провинцию Ганьсу, но это не мешает иметь точки соприкосновения. Как отметили в ходе биржи, есть хорошие перспективы в развитии экономических отношений в сельском хозяйстве, нефтехимии и логистике. Беларусь всегда была и будет открыта для своего партнера - Китайской Народной Республики, надежного союзника по всем вопросам