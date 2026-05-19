Беларусь и Китай продолжают налаживать бизнес-связи. Более 120 участников собрала контактно-кооперационная биржа в "Великом камне" - это площадка, где прямо "на ногах" можно договориться о конкретных проектах и поставках.

Сегодня белорусско-китайскому партнерству, всепогодному и всестороннему сотрудничеству могут позавидовать многие. Нет пределу совершенства, и белорусско-китайские связи становятся еще крепче, а встречи - плодотворнее.

Кооперационная биржа традиционно собирает заинтересованных в налаживании новых контактов в компании. Здесь презентуют свои возможности предприятия Поднебесной, а именно провинция Ганьсу. Не ограничились визитом представителей крупных промышленных производств. Тут и те, кто занимается выпуском медицинского оборудования, кондитерских изделий, мясной продукции. Перейти к практической конкретике можно по многим направлениям, было бы желание.

Чжан Чжэннань news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4e10872-9758-4ae6-bdc5-9e129245dd70/conversions/95633e00-b5af-47bf-ae97-5def99315f3c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4e10872-9758-4ae6-bdc5-9e129245dd70/conversions/95633e00-b5af-47bf-ae97-5def99315f3c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4e10872-9758-4ae6-bdc5-9e129245dd70/conversions/95633e00-b5af-47bf-ae97-5def99315f3c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4e10872-9758-4ae6-bdc5-9e129245dd70/conversions/95633e00-b5af-47bf-ae97-5def99315f3c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чжан Чжэннань, начальник отдела внешнеэкономической деятельности логистической компании (Китай):

"Наша корпорация уже давно сотрудничает с Беларусью. Это плодотворное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь" как в экспортном, так и в импортном направлении. В следующем месяце планируем подписать с Гродненской областью рамочное соглашение, которое охватит широкий круг отраслей. Считаю, что много перспектив в культурной и туристической областях. Здесь нам еще есть где поработать".

Андрей Болтрик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9e83ed9-90a6-441e-bee5-6a086307bd3c/conversions/5e9d79e3-25d5-413b-a06e-9ad9691410db-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9e83ed9-90a6-441e-bee5-6a086307bd3c/conversions/5e9d79e3-25d5-413b-a06e-9ad9691410db-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9e83ed9-90a6-441e-bee5-6a086307bd3c/conversions/5e9d79e3-25d5-413b-a06e-9ad9691410db-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9e83ed9-90a6-441e-bee5-6a086307bd3c/conversions/5e9d79e3-25d5-413b-a06e-9ad9691410db-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Болтрик, зампредседателя Гродненского облисполкома:

"Провинция Ганьсу имеет определенные компетенции. В первую очередь, это сельское хозяйство, потому что эта провинция - зона рискового земледелия, т. е. там оно достаточно высокоразвитое. Учитывая развитую аграрную отрасль именно Гродненской области, это то направление, которое позволит в дальнейшем получить взаимовыгодный результат, найти партнеров, поделиться опытом и компетенциями".