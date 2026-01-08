Борьба с теневыми схемами - какие механизмы в Беларуси выработаны для защиты мясной отрасли

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e19efa74-4028-49f6-9011-df3e2f7e3758/conversions/078d27e7-0a03-4e3b-9018-504dd9e9c04a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e19efa74-4028-49f6-9011-df3e2f7e3758/conversions/078d27e7-0a03-4e3b-9018-504dd9e9c04a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e19efa74-4028-49f6-9011-df3e2f7e3758/conversions/078d27e7-0a03-4e3b-9018-504dd9e9c04a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e19efa74-4028-49f6-9011-df3e2f7e3758/conversions/078d27e7-0a03-4e3b-9018-504dd9e9c04a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Любые белорусские продукты из мяса, как и из молока - это бренд. Неважно имя производителя - Брестский, Гродненский, Слонимский. Все знают, что если страна Беларусь - это мясо, как говорят в народе, будет из мяса, а дальше уже на вкус.

Птица, свинина, говядина, индейка. Поставляем более чем в сотню стран, постоянно осваиваем новые рынки. Один из передовиков "в деле" - Брестский мясокомбинат, где хорошие показатели, полная загрузка мощностей.

Кажется, что на мясокомбинате все начинается с убойного цеха, но по факту с экспериментального. Здесь в микрообъемах разрабатывают то, что будут делать в масштабах всего производства. Сейчас разрабатывают десяток новых видов. И конечно, любой новый продукт проходит через строгую дегустационную комиссию.

Предприятие успешно работает на рынке. Говоря об объемах, выпускают более 400 наименований только колбасных изделий, а это 10 тыс. т в месяц.

"Брестский мясокомбинат - это экспортно-ориентированное предприятие. 39 % всей экспортно-ориентированной продукции - это экспортные продажи. Такая компетенция как знание своего потребителя это также важно, как и производство и технологии. Компания тратит и инвестирует большое количество времени и ресурсов для того, чтобы лучше узнать своего потребителя, чтобы первыми выпускать на рынок такие категории как намазки, студни, мясо для запекания", - отметил начальник отдела маркетинга Брестского мясокомбината Максим Бугаев.

Первое за чем следят за предприятии, это касается не только Бреста, - прослеживаемость всего сырья, начиная от того, какое животное поступило на убой, заканчивая качеством упаковки колбасы. Конечно, это позволяет контролировать и процессы, связанные с продажей. Контроль качества присутствует на каждом этапе, в том числе в специальных лабораториях. На каждом предприятии они свои, продукцию изучают очень скрупулезно.

Это сегодня на рынке порядок, но еще несколько лет назад Комитет госконтроля выявил криминальные схемы с участием необоснованных посредников. Туши крупного рогатого скота по серым схемам вывозилось из страны, государственные предприятия недополучали сырье, а это сказывалось на их загрузке и экономических показателях.

"По результатам проведенных в июне 2022 года проверочных мероприятий была пресечена незаконная деятельность 6 групп граждан, использовавших для совершения противоправных деяний свыше 15 субъектов хозяйствования. В данные незаконные схемы были также вовлечены десятки частных и государственных мясокомбинатов, более 20 сельхозорганизаций, порядка 40 райпо и свыше 10 индивидуальных предпринимателей, а также должностные лица отдельных районных ветеринарных станций", - сказал замначальника отдела ДФР Комитета госконтроля Беларуси Юрий Кардымон.

Официально это называется недобросовестное посредничество. Тогда же Госконтроль установил, что коммерсанты использовали подставные компании, чтобы перепродавать белорусскую продукцию за рубеж. Налоги не платили.

"В частной компании по переработке и реализации мяса 3 года оформляли и помещали в учет фиктивные документы об отгрузке мясных изделий в адрес подконтрольной посреднической российской структуры с нулевой ставкой НДС при фактической реализации товара по более высоким ценам конечным покупателям в РФ. При этом, не имея на то оснований, должностные лица предоставляли в ИМНС документы о возврате налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров, в результате чего завладели денежными средствами республиканского бюджета в сумме свыше 400 тыс. рублей", - рассказал инспектор 3-го отдела УДФР Комитета госконтроля Брестской области Владислав Люкевич.

С учетом реалий Госконтроль вышел с инициативой закрепить все меры в законодательстве. Все лазейки, все обходные схемы, все случаи которые раскрывает Госконтроль стараются закрепить контрмерами в законодательстве, чтобы эта отрасль стала намного прозрачнее.

"По инициативе Комитета правительством и Минсельхозпродом принят ряд нормативных документов, позволивших исключить посредников при экспорте мясной продукции. С августа 2022 года Департаментом ветнадзора введен запрет на реализацию государственными мясокомбинатами мясного сырья (туши, полутуши, отруба) частникам напрямую. Теперь они приобретают сырье на бирже. В 2024 году были расширены полномочия Департамента ветнадзора, он получил право исключать предприятия из реестра переработчиков при выявлении грубых нарушений законодательства", - пояснил начальник управления Комитета госконтроля Беларуси Олег Князев.