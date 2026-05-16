Почему экономические соглашения между Китаем и США могут скрывать от публичности

Двухдневный визит президента США Дональда Трампа в Китай завершился 15 мая. Что стало итогом встречи двух лидеров, обсудили в своем подкасте Алексей Волков и Андрей Сыч.

Вместе с Трампом в КНР приехали три десятка бизнесменов. Это гендиректор Tesla Илон Маск, глава Apple Тим Кук, глава BlackRock Ларри Финн и другие.

Это американские кошельки, причем очень серьезные кошельки, которые имеют возможность инвестировать в Китае в любые направления, - обозначил Андрей Сыч. - Понятно, что они там, скорее всего, отстаивали свои интересы, потому что есть серьёзные вопросы по редкоземельным элементам. Плюс у Маска давно есть планы увеличить количество заводов Tesla в Китае.

О подробностях заключения каких-либо соглашений между представителями двух стран в СМИ не сообщается.

По мне, единственный все-таки осязаемый итог этой поездки американского лидера в Китай - это то, что Си Цзиньпин (глава КНР - прим. ред.) согласился приехать в сентябре в Соединенные Штаты. Андрей Сыч

А что касается бизнес-кругов, некоторым пользователям в интернете бросилось в глаза поведение Илона Маска, который на банкете в Китае корчил рожицы на камеру. "Маск все-таки не просто так веселился, может, определённые контракты и договоренности присутствуют. Это не озвучивается публично и, я думаю, на это есть определенные причины. Ведь часть истеблишмента, особенно "старые американские деньги", выступают категорически против такого, - журналист. - Это идет вразрез с обещаниями движения MAGA".

Он пояснил это историческими фактами: "В определенный период времени, наверное, до 1972 года Соединенные Штаты были той самой фабрикой мира. Все производилось в Соединенных Штатах. А теперь этой фабрикой является Китай. Трамп обещал, конечно же, вернуть этот статус мировой фабрики Соединенным Штатам. И если вдруг они сейчас открыто заявят о том, что договорились, что в Китае будет производиться какое-то количество, например, чипов или еще чего-нибудь, это будет разгром своей же идеологии".