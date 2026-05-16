Журналист Андрей Сыч: Европейцы в Беларуси видят ту старую Европу, по которой они скучают

Почему белорусские СМИ в YouTube стали блокировать и по какой причине некоторые европейцы предпочитают жить в Беларуси, а не на родине. Об этом речь шла в подкасте "Волков и Сыч".

"Я думаю, что все-таки у наших западных партнеров есть понимание, что информация, которая появляется в белорусских медиа, востребована у аудитории западного мира. И в целом сегодня для западного обывателя формируется такая эхо-камера, в которую не должно проникать альтернативное мнение, потому что люди начинают размышлять и задумываться над сложными вопросами относительно того социального статуса и положения, которое у них есть", - отметил Андрей Сыч.

В качестве примера он привел растущую популярность в соцсетях сравнений современной Европы с прошлым. "Например, активно набирает популярность в разных социальных сетях история, где европейцы смотрят на Париж, Берлин 1970-х, где гуляют коренные французы, немцы. Они сравнивают это с заявлением, которое сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Мол, французскоговорящих людей в Африке сегодня больше, чем во Франции. И люди понимают, почему не могут выйти на улицу. Рост преступности огромный", - рассказал журналист.

"Я как раз на медиафоруме в Гродно разговаривал с немцем, который сейчас работает в ТРК "Гомель", он рассказывал, по какой причине уезжают люди. Они хотят видеть свое будущее в Беларуси просто потому, что то, что видят в собственных странах, их уже не устраивает", - обозначил он.

И я думаю, что в Беларуси они видят ту старую Европу, по которой они скучают. Андрей Сыч

По его мнению, приезд таких людей может стать большим плюсом для Беларуси. "Сегодня, как раз, если эти люди будут приезжать к нам, мы сможем выстраивать коммуникацию между ними и нашим государством. Это будет здорово, потому что они приезжают с определенными компетенциями. И если они найдут свое место в нашей стране, это будет огромным плюсом", - заключил Андрей Сыч.