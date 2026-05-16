Журналист Андрей Сыч: Европейцы в Беларуси видят ту старую Европу, по которой они скучают
Почему белорусские СМИ в YouTube стали блокировать и по какой причине некоторые европейцы предпочитают жить в Беларуси, а не на родине. Об этом речь шла в подкасте "Волков и Сыч".
"Я думаю, что все-таки у наших западных партнеров есть понимание, что информация, которая появляется в белорусских медиа, востребована у аудитории западного мира. И в целом сегодня для западного обывателя формируется такая эхо-камера, в которую не должно проникать альтернативное мнение, потому что люди начинают размышлять и задумываться над сложными вопросами относительно того социального статуса и положения, которое у них есть", - отметил Андрей Сыч.
В качестве примера он привел растущую популярность в соцсетях сравнений современной Европы с прошлым. "Например, активно набирает популярность в разных социальных сетях история, где европейцы смотрят на Париж, Берлин 1970-х, где гуляют коренные французы, немцы. Они сравнивают это с заявлением, которое сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Мол, французскоговорящих людей в Африке сегодня больше, чем во Франции. И люди понимают, почему не могут выйти на улицу. Рост преступности огромный", - рассказал журналист.
"Я как раз на медиафоруме в Гродно разговаривал с немцем, который сейчас работает в ТРК "Гомель", он рассказывал, по какой причине уезжают люди. Они хотят видеть свое будущее в Беларуси просто потому, что то, что видят в собственных странах, их уже не устраивает", - обозначил он.
И я думаю, что в Беларуси они видят ту старую Европу, по которой они скучают.
По его мнению, приезд таких людей может стать большим плюсом для Беларуси. "Сегодня, как раз, если эти люди будут приезжать к нам, мы сможем выстраивать коммуникацию между ними и нашим государством. Это будет здорово, потому что они приезжают с определенными компетенциями. И если они найдут свое место в нашей стране, это будет огромным плюсом", - заключил Андрей Сыч.
Таким образом, блокировка белорусских медиа, по оценке журналиста, - это попытка западных элит защитить свою "эхо-камеру" и не допустить, чтобы европейцы начали сравнивать свою нынешнюю реальность с альтернативными моделями развития.