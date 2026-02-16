"Это новый полюс роста": почему Юго-Восточной Азии сейчас нужны тракторы, древесина и картон

Юго-Восточная Азия превратилась в новый глобальный полюс экономического роста, где Беларусь обладает значительным потенциалом для поставок своей продукции. Об этом заявила заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова в "Актуальном интервью".

"Юго-Восточная Азия на сегодняшний день - это новый полюс роста. И это не фигура речи, я не приукрашиваю", - отметила эксперт.

По ее словам, быстрый рост среднего класса, молодежь и массовая урбанизация кардинально меняют потребительские предпочтения и нужды экономики региона. "Так как эти страны развивающиеся, у них очень большой средний класс, молодежь, соответственно, меняется структура потребления. Идет миграция населения в города, фермеры заинтересованы в автоматизированном производстве, в тракторах. У них идут крупные стройки, в том числе мостов, они нуждаются в большегрузных автомобилях, даже в обычных грузовых автомобилях. Если население мигрирует в города, должен развиваться и городской транспорт", - пояснила Ирина Новикова.

Особый спрос наблюдается на белорусскую лесную продукцию и материалы для строительства.

Они очень нуждаются в нашей древесине, в хвойных породах, которые используются в строительстве. Они нуждаются в ДВП, ДСП, МДФ и так далее, потому что идет и жилищное строительство. Ирина Новикова

"Несмотря на то, что целлюлозу производят в нескольких странах Юго-Восточной Азии, они держат от 39 % до 50 % всего мирового рынка целлюлозы, но нуждаются в ней. Мягкую целлюлозу производят из лиственной породы (салфетки и прочее), а из хвойных пород, которых у них не хватает, производится картон. Почему они нуждаются именно в такого рода целлюлозе? Потому что если они становятся логистическим центром, нужна упаковка", - подчеркнула завкафедрой БГТУ.