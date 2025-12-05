"Это сотрудничество ведет к обогащению наших стран": как Оман открывает новые горизонты для Беларуси

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca7c79e7-cdcb-4af3-8ff0-af36980740a5/conversions/c29ca4f4-83cf-4558-ade5-b6ef246e4ede-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca7c79e7-cdcb-4af3-8ff0-af36980740a5/conversions/c29ca4f4-83cf-4558-ade5-b6ef246e4ede-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca7c79e7-cdcb-4af3-8ff0-af36980740a5/conversions/c29ca4f4-83cf-4558-ade5-b6ef246e4ede-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca7c79e7-cdcb-4af3-8ff0-af36980740a5/conversions/c29ca4f4-83cf-4558-ade5-b6ef246e4ede-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Беларусь и Оман углубляют экономическое сотрудничество, которое открывает новые горизонты для белорусских технологий и инноваций. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Дмитрий Шевцов рассказал в "Актуальном интервью" в чем выгода сотрудничества двух стран.

"Давайте начнем с того, что мы будем там (в Омане - прим. ред.) создавать свой хаб. Это, наверное, самый главный интерес, потому что именно через этот пункт мы сможем продвигать наши технологии, наши инновации, нашу продукцию на весь Ближний Восток. Это же ведь не только для Омана. Мы там зацепимся, и дальше это будет рынок, который будет распространяться на весь Ближний Восток", - подчеркнул Дмитрий Шевцов.

По его словам, Оман представляет собой идеальную площадку для такого сотрудничества. "Это очень выгодная площадка, и ко всему прочему, это самодостаточная, очень богатая страна, которая в том числе готова делиться своими наработками, своими технологиями", - отметил депутат.

Одним из ключевых проектов станет строительство в Беларуси целлюлозно-картонного комбината с инвестициями в 1,4 млрд долларов. "У нас будет строиться целлюлозно-картонный комбинат с огромными инвестициями, ультрасовременного уровня, который диктует сейчас время. Это очень хорошо, потому что мы сможем предлагать продукцию уже здесь", - пояснил он.