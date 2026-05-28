3.87 BYN
2.76 BYN
3.22 BYN
Евразийский экономический форум - о чем успели договориться
Способность интеграционных объединений укреплять взаимовыгодное сотрудничество - ключевой фактор устойчивости мировой экономики. Это подтвердили участники в рамках Евразийского экономического форума в Астане.
Целый день проходили тематические секции. Они стартовали в 9:00. Круг тем, которые обсуждались, достаточно широк - от промышленной кооперации, логистики до объединенного рынка труда и единых сырьевых рынков.
Присутствуют 3 тыс. участников из 44 стран мира. Это не только страны, которые входят в объединение в эту пятерку, но и от других организаций - СНГ, ШОС. Страны готовы налаживать диалог, потому что это укрепляет экономические связи, а также открывает новые рынки. Ведь ЕАЭС настроен на заключение новых соглашений о зоне свободной торговли.
Напомним, что это уже работает с Вьетнамом, товарооборот вырос в разы. 22 июля 2026 года уже заработает соглашение с Монголией и до конца года с Объединенными Арабскими Эмиратами.
Андрей Слепнев, министр по торговле ЕЭК:
"Могу сказать, что у нас очень хорошие оценки теперь уже набранных темпов наших контактов с Индией - это крупнейшая экономика. Это не будут простые переговоры, но мы видим практичный и серьезный настрой партнера и наших государств - членов, поэтому полны энтузиазма. С Китаем у нас есть непреференциальное соглашение. С Китаем вышел очередной рекорд торговли в 2025 году. И в I квартале 2026-го мы видим дальнейший рост взаимной торговли с Китаем - это наш ключевой партнер, на который приходит больше трети нашего торгового оборота. Мы в постоянном контакте".
Главная тема всех тематических секций - это цифровизация. Она проникает во все сферы, это залог конкурентоспособности и отрасли, а также конечного продукта. Мы здесь идем не спеша и заявляем, что искусственный интеллект - это помощник в принятии решений. Но при этом искусственный интеллект, цифровые технологии меняют целые отрасли: и промышленность, и медицина, и устройство городского хозяйства. Как было заявлено на форуме, к 2040 году Беларусь рассчитывает, что будет 150 роботов на 10 тыс. работников.
Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:
"В рамках пятерки идет огромное количество взаимодействия по самым различным направлениям. Когда в предметную область внедряется искусственный интеллект, нужно в первую очередь договариваться о стандартах, механизмах и протоколах взаимодействия этих систем между собой. Если каждая страна будет отрабатывать свои системы отдельно, то потом у нас возникнет проблема синхронизации взаимодействия этих систем. Поэтому и сегодня в рамках ЕАЭС отрабатываются именно эти вопросы: стандарты взаимодействия, этические нормы использования искусственного интеллекта и доверие к тем или иным системам".
По итогам сегодняшнего заседания Евразийского форума в Астане подписаны 14 совместных документов. 29 мая работа будет продолжена. Будут обсуждать вызовы и перспективы для Евразийского экономического союза. Также соберется заседание органов по стандартизации пятерки и собрание делового совета ЕАЭС.