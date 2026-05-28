Че за?.. Иран переигрывает США в нефтяной войне, а Трамп рискует захлебнуться в собственных амбициях
Иран постепенно восстанавливает доступ в интернет, но это не означает, что в отношениях с США пахнет миром. Пока американский президент Дональд Трамп продолжает делать громкие заявления - от угроз Кубе до объяснений ночного удара по силам КСИР в Омане, - Тегеран демонстрирует удивительную стойкость. Вместо ожидаемого хаоса иранцы открывают своим гражданам доступ к мессенджерам, TikTok и телеграм-каналам, чтобы те сами могли разобраться, что на самом деле происходит в мире.
Как разобраться в ситуации, не погрязнув во всем этом политико-экономическом болоте, знают авторы подкаста "Че за?.." Александр Хоровец и Артем Строганов, а также их гостья, политобозреватель и ведущая "Первого информационного", Яна Менделева.
Иранцы успешно выдержали первую, вторую и третью волны западной информационной атаки. Население не поддалось на провокации, а власть сумела донести до граждан реальную картину происходящего. В результате режим устоял, а иранцы сплотились еще сильнее.
Сплоченный Иран против расколотого Вашингтона
Ситуация в Иране привела к неожиданному эффекту: вместо быстрой победы США получили глубокий раскол в собственной политике. "Ястребы" в Сенате были уверены в триумфе, а теперь звучат разговоры о 60-дневном перемирии. Трампу приходится отбиваться от нападок со всех сторон.
При этом у американского президента и без того плотный график:
- 11 июня в США стартует Чемпионат мира по футболу;
- 14 июня у Трампа день рождения;
- 4 июля - 250-летие независимости США.
Разрешать иранский вопрос нужно уже сейчас, но легкого решения не видно.
Двоевластие в Иране и ядерное топливо как главный вопрос
В Иране сохраняется сложная система власти:
- теологическая часть (рахбар и религиозные деятели);
- светское правительство (президент, Кабинет министров, парламент);
- корпус стражей исламской революции (КСИР), следующий религиозной доктрине и подчиняющийся только верховному лидеру (рахбару).
Через 60 дней после возможного перемирия на Совбезе ООН встанет ключевой вопрос: кому достанется ядерное топливо Ирана? США хотят получить его сами, но Иран явно намекает, что оно может уйти к Китаю или России.
Однако решение Совбеза ООН является обязательным для исполнения, и оба правительства, которые сейчас есть в Иране, скорее всего, не будут противоречить ему. Но как будет на самом деле развиваться ситуация в этом вопросе, пока до конца тоже не понятно.
Иран играет на нервах Трампа и тянет время
Иран мастерски использует пропагандистские манипуляции: заявления из разных источников (включая Tasnim News Agency и Al Jazeera) звучат противоречиво и с едким юмором. Утром договоренности - вечером их уже нет. Даже с пакистанским посредничеством, они просто тянут время. Американцы сами не понимают, чего хочет Тегеран.
Смены режима в Иране не произошло. Наоборот, страна укрепила региональное влияние, доказала, что в любой момент может перекрыть Ормузский пролив и установить свои правила, получила поддержку от йеменских хуситов.
Оман, с которым у США многолетние военные и экономические связи, отказался помогать Штатам и их союзникам в атаке на Иран. И это еще явно не конец истории.
Нефтяные качели Трампа: главная угроза для его рейтинга
Самый чувствительный удар по Трампу наносит не Иран напрямую, а цены на нефть. Его заявления мгновенно отражаются на рынке:
- "Мы заключаем сделку с Ираном" → цены на нефть падают;
- "Мы не заключаем сделку" → цены на нефть резко растут.
Для американских нефтепереработчиков дорогая нефть это плюс. Но для обычных американцев - большой минус. Люди привыкли к дешевому бензину и большим прожорливым машинам. Сейчас стратегические запасы США уже распакованы, а цены на галлоны бензина продолжают расти.
Политические риски для Трампа:
- близятся выборы в Конгресс и Сенат;
- оппоненты уже готовятся сыграть на "антитопливном мини-кризисе";
- высокие цены на бензин могут свести на нет всю предвыборную стратегию.
Европа в топливном хаосе, Трамп рискует "захлебнуться", а Иран красавчик
На фоне американских проблем Европа выглядит еще более беспомощно. Из-за скачков цен отменяют летние дальние рейсы (так как мало авиакеросина), а также появляются "топливные туристы", которые едут в соседние страны за более дешевым бензином.
Самое странное решение европейских стран - покупка топлива "на сегодня" на бирже вместо долгосрочных фьючерсных контрактов (как делают, например, Беларусь с Россией). В результате вся энергетика и себестоимость продуктов зависят от новостных заголовков. Пока одни зарабатывают на нефтяных "качелях", европейцы продолжают "кошмарить" друг друга ценниками.
Трамп, который привык душить всех подряд (вспомним недавние угрозы Кубе), рискует захлебнуться в собственных политических амбициях. Цены на бензин внутри США могут стать тем самым фактором, который перевернет всю картину.
Иран, в свою очередь, в этом хаосе не просто устоял, а перехватил инициативу. И пока Вашингтон тонет в собственных противоречиях, Тегеран спокойно "тик-токает" и ждет.
В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.