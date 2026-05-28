Че за?.. Иран переигрывает США в нефтяной войне, а Трамп рискует захлебнуться в собственных амбициях

Иран постепенно восстанавливает доступ в интернет, но это не означает, что в отношениях с США пахнет миром. Пока американский президент Дональд Трамп продолжает делать громкие заявления - от угроз Кубе до объяснений ночного удара по силам КСИР в Омане, - Тегеран демонстрирует удивительную стойкость. Вместо ожидаемого хаоса иранцы открывают своим гражданам доступ к мессенджерам, TikTok и телеграм-каналам, чтобы те сами могли разобраться, что на самом деле происходит в мире.

Как разобраться в ситуации, не погрязнув во всем этом политико-экономическом болоте, знают авторы подкаста "Че за?.." Александр Хоровец и Артем Строганов, а также их гостья, политобозреватель и ведущая "Первого информационного", Яна Менделева.

Иранцы успешно выдержали первую, вторую и третью волны западной информационной атаки. Население не поддалось на провокации, а власть сумела донести до граждан реальную картину происходящего. В результате режим устоял, а иранцы сплотились еще сильнее.

Яна Менделева: Если смотреть на факты, то смены режима в Иране не случилось. Напротив, страна усилила свое региональное влияние. И даже если Ормузский пролив будет открыт, Иран доказал, что может в любой момент его закрыть и установить там те правила, какие захочет news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1be3f3e8-41ac-4818-894e-c3feff348ce0/conversions/39b9dc07-b155-4ac4-9e1a-b8246c47ae46-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1be3f3e8-41ac-4818-894e-c3feff348ce0/conversions/39b9dc07-b155-4ac4-9e1a-b8246c47ae46-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1be3f3e8-41ac-4818-894e-c3feff348ce0/conversions/39b9dc07-b155-4ac4-9e1a-b8246c47ae46-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1be3f3e8-41ac-4818-894e-c3feff348ce0/conversions/39b9dc07-b155-4ac4-9e1a-b8246c47ae46-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сплоченный Иран против расколотого Вашингтона

Ситуация в Иране привела к неожиданному эффекту: вместо быстрой победы США получили глубокий раскол в собственной политике. "Ястребы" в Сенате были уверены в триумфе, а теперь звучат разговоры о 60-дневном перемирии. Трампу приходится отбиваться от нападок со всех сторон.

При этом у американского президента и без того плотный график:

11 июня в США стартует Чемпионат мира по футболу;

14 июня у Трампа день рождения;

4 июля - 250-летие независимости США.

Разрешать иранский вопрос нужно уже сейчас, но легкого решения не видно.

Двоевластие в Иране и ядерное топливо как главный вопрос

В Иране сохраняется сложная система власти:

теологическая часть (рахбар и религиозные деятели);

(рахбар и религиозные деятели); светское правительство (президент, Кабинет министров, парламент);

(президент, Кабинет министров, парламент); корпус стражей исламской революции (КСИР), следующий религиозной доктрине и подчиняющийся только верховному лидеру (рахбару).

Через 60 дней после возможного перемирия на Совбезе ООН встанет ключевой вопрос: кому достанется ядерное топливо Ирана? США хотят получить его сами, но Иран явно намекает, что оно может уйти к Китаю или России.

Однако решение Совбеза ООН является обязательным для исполнения, и оба правительства, которые сейчас есть в Иране, скорее всего, не будут противоречить ему. Но как будет на самом деле развиваться ситуация в этом вопросе, пока до конца тоже не понятно.

Иран играет на нервах Трампа и тянет время

Иран мастерски использует пропагандистские манипуляции: заявления из разных источников (включая Tasnim News Agency и Al Jazeera) звучат противоречиво и с едким юмором. Утром договоренности - вечером их уже нет. Даже с пакистанским посредничеством, они просто тянут время. Американцы сами не понимают, чего хочет Тегеран.

Артем Строганов: Возможно, у Ирана есть какой-то мегакозырь в рукаве, который нам еще неизвестен. Надо подождать news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03e4c71d-789c-438e-8c1c-e32871a98727/conversions/33a5480e-512a-49d9-96f5-233d3cbc86e2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03e4c71d-789c-438e-8c1c-e32871a98727/conversions/33a5480e-512a-49d9-96f5-233d3cbc86e2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03e4c71d-789c-438e-8c1c-e32871a98727/conversions/33a5480e-512a-49d9-96f5-233d3cbc86e2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03e4c71d-789c-438e-8c1c-e32871a98727/conversions/33a5480e-512a-49d9-96f5-233d3cbc86e2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Смены режима в Иране не произошло. Наоборот, страна укрепила региональное влияние, доказала, что в любой момент может перекрыть Ормузский пролив и установить свои правила, получила поддержку от йеменских хуситов.

Оман, с которым у США многолетние военные и экономические связи, отказался помогать Штатам и их союзникам в атаке на Иран. И это еще явно не конец истории.

Нефтяные качели Трампа: главная угроза для его рейтинга

Самый чувствительный удар по Трампу наносит не Иран напрямую, а цены на нефть. Его заявления мгновенно отражаются на рынке:

"Мы заключаем сделку с Ираном" → цены на нефть падают;

"Мы не заключаем сделку" → цены на нефть резко растут.

Для американских нефтепереработчиков дорогая нефть это плюс. Но для обычных американцев - большой минус. Люди привыкли к дешевому бензину и большим прожорливым машинам. Сейчас стратегические запасы США уже распакованы, а цены на галлоны бензина продолжают расти.

Политические риски для Трампа:

близятся выборы в Конгресс и Сенат;

оппоненты уже готовятся сыграть на "антитопливном мини-кризисе";

высокие цены на бензин могут свести на нет всю предвыборную стратегию.

Европа в топливном хаосе, Трамп рискует "захлебнуться", а Иран красавчик

На фоне американских проблем Европа выглядит еще более беспомощно. Из-за скачков цен отменяют летние дальние рейсы (так как мало авиакеросина), а также появляются "топливные туристы", которые едут в соседние страны за более дешевым бензином.

Самое странное решение европейских стран - покупка топлива "на сегодня" на бирже вместо долгосрочных фьючерсных контрактов (как делают, например, Беларусь с Россией). В результате вся энергетика и себестоимость продуктов зависят от новостных заголовков. Пока одни зарабатывают на нефтяных "качелях", европейцы продолжают "кошмарить" друг друга ценниками.

Трамп, который привык душить всех подряд (вспомним недавние угрозы Кубе), рискует захлебнуться в собственных политических амбициях. Цены на бензин внутри США могут стать тем самым фактором, который перевернет всю картину.

Иран, в свою очередь, в этом хаосе не просто устоял, а перехватил инициативу. И пока Вашингтон тонет в собственных противоречиях, Тегеран спокойно "тик-токает" и ждет.