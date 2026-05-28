"Зеленая жатва" - заготовка кормов в хозяйствах страны не сбавляет темпов

Задачи в сельском хозяйстве: провести кормозаготовку и обеспечить животноводство качественными кормами. В стране в эти майские дни продолжается важная кампания, от которой зависит успех в животноводстве, - косовица или, как ее еще называют, "зеленая жатва". Идет заготовка кормов, чтобы полностью обеспечить потребности молочно-товарных комплексов, причем с запасом.

Над созданием такой подушки безопасности для МТК сейчас и работают аграрии.

Косовица в хозяйстве "Нива-Барсуки". 11-я по счету кампания для механизатора Сергея Фролова. За это время он понял главное: технология во главе всего! Тогда даже при самой капризной погоде получишь результат.

Первоначально нужно подготовить почву: вспахать, прокультивировать, выровнять, посеять, хорошо подкормить. А уж затем - заготовка кормов. Втроем работаем. Пока погожие деньки - нужно убирать. "Второй укос не за горами", - описал свою работу механизатор КСУП "Нива-Барсуки" Сергей Фролов.

"Когда ты сам участник всех этих процессов, появляется особый интерес к земле, - замечает механизатор со стажем Геннадий Макаронак. - Собрать в итоге как можно больше кормов, зерна".

Посеяли зерносмесь из клевера, тимофеевки, люцерны год назад, потом подсеивали. Сейчас косим, - рассказал механизатор КСУП "Нива-Барсуки" Геннадий Макаронак. - Травостой будет провяливаться в течение одних суток и закладываться в сенажную яму".

Кстати, технологии, грамотное чередование посевов позволяют белорусским аграриям снимать по несколько урожаев за год, например, люцерна - все пять!

Иван Рыняк, директор КСУП "Нива-Барсуки":

"Чтобы обеспечить зимовку скота (а он у нас на круглогодичном содержании - на однотипном кормлении), нужно 33 тыс. тонн сенажа и 34 тыс. тонн силоса".

Заготовить сенажа не менее 13 тыс. тонн, силоса - 14 тыс. и 1 тыс. тонн сена - план для сельхозпредприятия "Бересневское". Вся техника задействована на косовице.

"Работники все обеспечены спецодеждой, обедами и ужинами", - отметил замдиректора СПК "Бересневский" ОАО "Бобруйскагромаш" Сергей Лысенко.

Кстати, работа по трамбовке на сенажных траншеях сельхозпредприятий в эти дни не заканчивается даже ночью, чтобы сохранить питательность, а значит, качество кормов.

Кулисные посевы

Еще один тренд, который закрепился в регионах, - кулисные посевы. Например, когда озимая рожь чередуется с сурепицей. И выглядит привлекательно, и дает один из самых ранних видов зеленой подкормки для буренок. Отличный по составу первый сенаж.

Много дождей прошло, потеплело, трава растет - хорошая и сочная, считает механизатор ОАО "Новая Друть" Геннадий Моргунов.

Анжела Новожилова, главный агроном ОАО "Новая Друть":

"Зеленая полоска, желтая полоска. Зеленая - высокоукосная рожь, в составе сахар и углеводы. Озимая сурепица - белок растительный. У нас получаются смешанные высокосбалансированные корма".

Качественные корма - высокие показатели в животноводстве

Такое внимание к косовице неслучайно: от того, насколько успешно она пройдет, зависят показатели в животноводстве. К слову, только в Могилевской области в этом году построят еще 8 новых МТК.

В совокупности повышение качества содержания на молочно-товарных комплексах – это то, что постоянно требует Президент от животноводства и переработки, а значит, это стабильная работа переработчиков и насыщение не только отечественного рынка.

Александр Третьяк, замдиректора ОАО "Рассвет им. К. П. Орловского":

"От уборки мы ожидаем заготовки качественных кормов. Заложено порядка 6 тыс. га кулисных посевов. Впереди бобовые, многолетние травы. Ожидаем получить в этом году более 10 тыс. литров надоя на корову".