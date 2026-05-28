Лукашенко об ИИ: Инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства

Цифровизация и искусственный интеллект для пользы экономики. Под знаком этих важных тем проходил сегодня Евразийский форум в Астане. В Казахстан с визитом сегодня прибыл Александр Лукашенко. Президент призвал страны ЕАЭС к более тесной кооперации в сфере искусственного интеллекта. Это инструмент, который должен работать на благо людей и производств, повышая эффективность реального сектора. В эти дни в казахстанской столице у лидеров Евразийского союза - большая переговорная повестка. Возможность обсудить итоги работы в объединении и то, что происходит вокруг стран.

Рабочий визит Президента Беларуси в Казахстан

Казахстан встречает лидеров ЕАЭС. После очень активного председательства Минска в прошлом году в этом тон задает Астана. Особенности местного протокола: не красная, а голубая ковровая дорожка, но на торжественность и радушие приема это точно не влияет.

Саммит ЕАЭС и Евразийский экономический форум в Астане

Евразийские встречи в Астане проходят всегда в особой атмосфере. Именно здесь в 2014 году тогда еще три лидера - Лукашенко, Путин и Назарбаев - договорились о главном: Евразийскому союзу быть! Сегодня это уже пятерка стран-участниц (Армения все еще в Союзе, хоть и очень смотрит на Запад), постоянно расширяется и круг друзей.

Лукашенко принял участие в V Евразийском экономическом форуме в Астане

Лидеры ЕАЭС приезжают сначала на экономический форум. Здесь представители правительств и сотни экспертов. Все так или иначе вертится вокруг одной темы: как не отстать в бешеной мировой цифровой гонке и как искусственный интеллект может реально работать на реальный сектор?

Начать Александр Лукашенко решил с азов, напомнив, что по первому образованию он преподаватель и часто выступал с лекциями. В этой связи белорусский лидер остановился на самом определении искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект (я посмотрел, как он определяет сам себя) - это область информатики. Информатика - это наука о методах и процессах сбора, обработки, хранения, передачи, анализа и оценки информации с использованием компьютерных технологий. А часть этой информатики - искусственный интеллект, разрабатывающая часть системы, способная выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта, обучения, рассуждения, принятия решений", - отметил Александр Лукашенко.

Таким образом, подчеркнул белорусский лидер, исходя из определения, которое искусственный интеллект дает сам себе, без ИИ человек бы сам решил эти задачи. "Но это было бы очень долго, время ускоряется. Искусственный интеллект помогает человеку в этом ускорении", - добавил он.

ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект

Цифровые тренды стали приоритетом казахстанского председательства. Но, честно говоря, и без этого страны работают над такими вопросами давно. Беларусь начала заниматься ИИ даже не вчера, а вообще системно - еще чуть ли не с середины прошлого века. Свою школу нарабатывали десятилетиями, не разбазарили на заре 90-х. И сегодня у Беларуси сильные позиции в промышленности, инженерной подготовке, прикладных ИТ-решениях.

Александр Лукашенко обратил внимание, что за последние три года в этой сфере произошел глобальный тектонический сдвиг. Искусственный интеллект из научных лабораторий и центров разработок перешел в каждый смартфон, а значит, и в обычную жизнь. "Из узкопрофессионального термина понятие превратилось в повседневное выражение. Модно отчасти стало. Для одних, прежде всего молодежи, искусственный интеллект и нейросети стали привычным виртуальным помощником, для других - лозунгом и иконой, для третьих - чуть ли не началом апокалипсиса и страхом перед будущим", - сказал Президент.

В таких современных условиях в Беларуси стараются не переоценивать ИИ и преломлять его на нашу жизнь и реалии.

Глава государства подробно рассказал участникам Евразийского экономического форума про белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, который основан на двух ключевых посылах. "Во-первых, для нас искусственный интеллект не самоцель, не дань моде и не повод в погоне за хайпом отказываться от наработанных десятилетиями практик. Это прежде всего прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни граждан", - заявил Александр Лукашенко.

"Во-вторых, мы давно выбрали собственный путь в цифровом развитии и следуем ему: это отказ от слепого копирования зарубежных технологий и правил игры в пользу создания отечественных компетенций и своих решений", - подчеркнул он.

Белорусский опыт по внедрению высоких технологий

Еще в 2005 году, с подачи Александра Лукашенко, был создан Парк высоких технологий. Когда это еще не было таким трендом. Сегодня там более тысячи резидентов. Парк генерирует три процента ВВП страны. Именно в Беларуси разработан модельный закон о технологиях искусственного интеллекта.

Они становятся частью производства там, где это действительно нужно. В металлообработке "компьютерное зрение" снижает брак. "Цифровые двойники" производств помогают оттачивать все процессы. Роботы в АПК решают проблему нехватки рабочих рук. Новые технологии уже интегрированы в линейки МТЗ, Гомсельмаша и БЕЛАЗа. В итоге выработка в карьерах повышается, потери на полях снижаются на четверть. ИИ помогает хирургам проводить сложнейшие операции и упрощает логистику.

Президент: Нужна более тесная кооперация в рамках ЕАЭС

"При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест, а на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и в правоохранительной плоскостях".

"Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда там, где это действительно необходимо и уместно, - заявил Александр Лукашенко. - Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим где попало этот искусственный интеллект - где надо и где не надо".

Президент отметил, что, как показывают расчеты, ни одна страна, даже с развитой инженерной школой и сильными кадрами, в одиночку не способна обеспечить полный цикл создания, обучения и промышленного внедрения современных моделей искусственного интеллекта. "Поэтому в данной сфере нужна более тесная кооперация у нас в рамках Евразийского экономического союза", - уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что между ведущими мировыми игроками фактически развернулась битва за контроль над областью компьютерных технологий. "Мы не должны отстать или попасть в зависимость от "доброй" воли центров силы, которые пытаются навязать свои правила игры", - заявил он.

Глава государства полагает, что именно здесь проявляется стратегическая роль Евразийского экономического союза как платформы для формирования технологической кооперации нового типа.

Цифровой союз на евразийском поле

Фундамент для цифровых контактов и сотрудничества в ЕАЭС уже есть. Но важно, чтобы не каждый сам себе "с цифрой на уме", а формировался настоящий цифровой союз на евразийском поле. Александр Лукашенко скажет, что для этого нужно.

"Во-первых, формирование общего евразийского пространства промышленных и потребительских данных. Это нужно, чтобы безопасно обмениваться сведениями для обучения искусственного интеллекта с учетом особенностей каждой из стран - участниц объединения", - сказал Президент Беларуси.

Другим инструментом перехода к единой евразийской цифровой экосистеме белорусский лидер назвал создание совместных отраслевых цифровых платформ для реального сектора. "Тем самым предприятия государств ЕАЭС смогут получать готовые программные решения для широкого круга задач, включая прогнозирование спроса и оптимизацию цепочек поставок. Важно, что это будут наши общие разработки, безопасные в использовании и не зависящие от внешней конъюнктуры", - констатировал он.

Еще один инструмент, на который указал Александр Лукашенко, - выработка общих подходов к сертификации решений в сфере искусственного интеллекта.

"Уверен, объединив инженерный потенциал, производственные мощности и интеллектуальные ресурсы, мы сможем не просто адаптироваться к вызовам цифровой эпохи, а сформировать ее правила, обеспечивая технологическое развитие и повышение качества жизни наших народов", - резюмировал глава государства.

В то время, когда идет глобальная трансформация торговли, логистики, промышленного производства, никто не хочет остаться на технологической обочине. И чем меньше будет административных издержек и искусственных барьеров, тем больше и лучше условия для роста.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

"В эпоху тотальной перестройки и переориентации мировых хозяйственных связей требуются консолидированные и скоординированные усилия, направленные на противодействие негативным глобальным тенденциям. По прогнозам Goldman Sachs, в ближайшие десятилетия потенциальный прирост мирового валового внутреннего продукта в результате применения искусственного интеллекта составит около 7 трлн долларов. Это неизбежно приведет к формированию нового технологического уклада, что, в свою очередь, повлечет за собой кардинальное изменение структуры занятости во всех секторах экономики".

Владимир Путин, президент России:

"Это совсем новая, но весьма перспективная сфера интеграционного взаимодействия. Речь идет о стратегических технологиях, которые становятся важным фактором обеспечения глобальной конкурентоспособности, экономического роста и прогресса. За лидерство в этой области разворачивается соперничество государств и транснациональных корпораций. Прогресс не стоит на месте, и к грядущим переменам нужно быть готовыми, а еще лучше использовать их как драйвер ускоренного экономического роста", - подчеркнул Владимир Путин. - "Очень важно объединять усилия, реализовывать самые лучшие практики и их тиражировать".

Садыр Жапаров, президент Кыргызстана:

"Искусственный интеллект больше не является инструментом только для ИТ-сектора. Это новая реальность. Как главы государств мы ежедневно несем ответственность за безопасность, стабильность миллионов наших граждан. И сегодня, глядя на стремительное развитие технологий, каждый из нас неизбежно сталкивается с фундаментальным вопросом, который является стратегическим: как нам, лидерам государств, гарантировать, что этот колоссальный ресурс укрепит наш суверенитет, а не превратит наши страны в пассивных потребителей зарубежных цифровых технологий и алгоритмов".

Завтра в Астане пройдет саммит Евразийского союза