Че за?.. Украина определила 500 целей в Беларуси: сколько еще Лукашенко будет терпеть?

Киев в очередной раз отправляет жесткие угрозы в адрес Беларуси. Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди (позывной - "Мадяр") заявил, что уже определены первые 500 целей на белорусской территории и якобы предупредил: "Лукашенко, готовься". Медиапространство моментально отреагировало, хотя сама Беларусь продолжает сохранять спокойствие и не поддается на провокации.

Что это - новый виток эскалации или очередное "прощупывание" Беларуси? Ответ знают авторы подкаста "Че за?.." Александр Хоровец и Артем Строганов, а также их гостья, политобозреватель и ведущая "Первого информационного" Яна Менделева.

Напряженность между Киевом и Минском тянется еще с постмайданной эпохи. При Ющенко и Януковиче тоже случались конфликты, но пик пришелся именно на годы правления Зеленского (хотя и Порошенко внес свою лепту). При этом Лукашенко и Порошенко даже встречались у Чернобыльской АЭС, договаривались о совместной стратегии как союзные славянские страны. Сегодняшние заявления из Киева разительно контрастируют с теми временами.

За четыре года конфликта Украина не добилась существенных успехов на фронте, но зато научилась выигрывать в символизме и медийных нарративах. Такие громкие угрозы позволяют Киеву требовать от Запада новые деньги на "распил" и "великое будовництво" (а точнее - на "великое крадевництво"). Если на поле боя эффективность доказать не получается (несмотря даже на достаточно "вегетарианские" действия со стороны России), остается только "натягивать сову на глобус".

Мирные инициативы против агрессивной риторики

Примечательно, что украинские угрозы звучат на фоне мирных заявлений с другой стороны. Президент Беларуси неоднократно говорил о готовности встретиться с Зеленским.

Российская сторона на этой неделе снова предлагала вернуться к переговорам и реализовать ранее достигнутые договоренности в духе Анкориджа.

В ответ Зеленский подписал указ о подготовке к еще трем годам войны, а Европа выдвинула неадекватные условия: Россия должна сократить войска и вывести военных из Приднестровья и Южной Осетии. Получается явный противовес: одни предлагают мир, другие - эскалацию.

Позиция Лукашенко четкая и жесткая

"Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе от Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать… Человек находится под прессом серьезным, выводов, к сожалению, делать не хочет и анализировать обстановку", - заявил Александр Лукашенко, комментируя недавние заявления и угрозы со стороны Владимира Зеленского.

Президент Беларуси прямо заявил, что страна будет втянута в войну только в одном случае - если на ее территорию будет совершена агрессия. И в этом случае она уже будет не "втянута", а Беларусь и Россия вместе будут защищать общее отечество - от Бреста до Владивостока.

Войну в Украине Минск начинать не собирается. Эти слова прозвучали и во время совместных ядерных учений с Россией.

Кто такой "Мадяр" и почему он всплыл

Роберт Бровди (реальное имя - Роберт Броуди) - венгр по одному из родителей, родом из Закарпатья. Вот ключевые факты из его биографии:

Возглавлял компанию "Хлеб Инвестстрой", занимавшуюся торговлей зерном.

Взял у Китая кредит на 1,5 млрд долларов на развитие бизнеса, но вместо поставок Китаю зерно перепродавалось через третьи страны.

Украина до сих пор выплачивает долг вместе со штрафами, а зерно так и не дошло ни до китайцев, ни до украинцев.

Дружил с Яценюком, когда тот еще был премьер-министром Украины, но после возбуждения уголовного дела Яценюк от него публично открестился.

Был исключен из политических партий как "запачкавшийся".

В 2022 году Бровди внезапно записался на фронт добровольцем, начал жестко критиковать Россию. В 2025 году начал "светиться" с роликами в Telegram, где показывал, как убивает русских. Даже свои украинцы возмущались: "Такое не стоит показывать". Тем не менее, на Банковой решили сделать из него героя и дали команду "потявкать" на Беларусь, чтобы проверить реакцию Лукашенко.

Дроны - новая коррупционная "жила"

Эксперты прямо называют "Мадяра" и подобных ему "новыми говорящими головами коррупционных схем". Себестоимость дрона низкая, деньги дают Запад и США. Масштабирование производства позволяет "наваривать" огромные суммы - гораздо больше, чем на других схемах.

Артем Строганов: "Мадяр" как глава беспилотных систем понимает, что он сел на мега коррупционную жилу. Себестоимость дронов достаточно низкая, поэтому навариться здесь можно так, что Ермак с своей "Династией" и Миндич с его "фламиндичами" просто меркнут

Пока Украина "щекочет усы" Лукашенко беспилотниками (116 аппаратов за неделю, по данным белорусской стороны, были нейтрализованы), кто-то на этом зарабатывает.

Эскалация или тупик?

Ситуация выглядит переломной. Россия перешла к последовательным ударам по украинскому ВПК (включая показательный удар "Орешником" по Старобельску с предварительным предупреждением). Киев и Европа, напротив, нагнетают риторику. При этом Россия демонстрирует силу, но не максимальный ущерб - пока это "предупредительные удары" и "показательные порки". Следующие, как заявили в Москве, будут уже без предупреждения.

Александр Хоровец: Мне кажется, Россия демонстрирует всему Западу, в первую очередь Европе, национальное жилье индейцев, которое называется фиг вам

Вывод один: Лукашенко пока не реагирует на "гавканье" из Киева. Беларусь сбивает дроны, не нагнетая, но четко обозначила красную линию - защита национальных интересов и собственной территории. Сколько еще "батька" будет терпеть, покажет время. Пока же Минск демонстрирует выдержку, а Киев продолжает играть в опасную медийную игру.