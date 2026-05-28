В Бресте проходит II Международная межпартийная конференция

Развитие международных отношений, региональное партнерство и роль политических партий в защите общих интересов государств - эти и другие актуальные вопросы легли в основу II Международной межпартийной конференции в Бресте.

Впервые в расширенном формате в диалоге участвуют 16 стран: Венесуэла, Германия, Зимбабве, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба и многие другие, объединенные стремлением к укреплению суверенитета. Старт большой встрече дали в Брестской крепости, ставшей бессменным символом братства и мужества.

К Вечному огню цитадели легли цветы, в память о защитниках - минута молчания.

Далее диалог об актуальном: от вопросов демографического роста, семейного предпринимательства, традиционных ценностей до медицины и образования. Среди приоритетов - обмен опытом, к слову, белорусский находит отклик у дружественных стран.

Игорь Додон, депутат парламента Молдовы, председатель Партии социалистов и ее фракции в парламенте Молдовы:

"Для нас пример Беларуси очень важен. Четкая, ясная позиция в отстаивании своих национальных интересов, диалог со всеми, исходя из интересов своего народа. Я думаю, что это самая правильная позиция для любой страны.

Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:

"Любим и уважаем Беларусь. Это страна-победитель. Это страна, которая добилась очень больших успехов в очень многих областях при сохранении независимости, суверенитета. Это пример для Кубы - ваши успехи в экономическом деле и политическая стабильность".

Конструктивно о том, что укрепляет единство общества и расширяет суверенные возможности государств, о геополитических вызовах современного мира, о том, как поддерживать стабильность - будь то экономика или социальная сфера - и помнить о главном: истории, которую так стремительно стирают на Западе. Круг тем широкий, и касаются они каждого.

Артем Туров, член Генерального совета всероссийской политической партии "Единая Россия":

"Наша задача – это совместные действия, выработка совместных решений, подходов к противостоянию давлению и вмешательству в дела суверенных государств, выработка решений, как нам вместе формировать тот самый многополярный мир, где и Россия, и Беларусь выступают одним фронтом, защищая свои интересы, отстаивая ценности, защищая наших граждан".

Илья Крупенько, студент Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:

"Мне понравилось выступление экс-президента Молдовы, который очень четко провел грань по электоральной кампании, где говорится о том, что внутри страны люди голосуют по-одному, за ее пределами - по-другому. Но все-таки, лично мое мнение: мнение народа внутри страны весомее и важнее, потому что люди, которые живут этим, живут именно здесь и сейчас, все-таки должны быть в приоритете, нежели те, кто наблюдает за ситуацией издалека".

Только экспертные мнения о том, что объединяет народы и к чему стоит стремиться в вопросах развития международных отношений. И ведь площадка доказывает: к альтернативным мнениям открыты. И это тот самый практический пример международного взаимодействия в политической и общественной плоскости. В программе - конференции и посещение достопримечательностей первого региона. Сегодня гости Бреста побывали с экскурсией в цитадели мужества.