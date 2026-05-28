Праздники в июне в Беларуси

Июнь в Беларуси - это настоящий парад профессиональных праздников, дней памяти и молодежного драйва.

Редакция NEWS.BY подготовила полный гид по главным праздникам в Беларуси в июне 2026 года с акцентом на самые важные профессиональные и памятные даты.

1 июня

Международный день защиты детей

Традиционно День защиты детей отмечается в Беларуси с концертами и развлекательными программами для самых маленьких. Праздник ввели в 1949 году решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые его отметили 1 июня 1950 года в 51 стране мира, включая СССР.

5 июня

День охраны окружающей среды

День охраны окружающей среды - всемирный праздник, который в Беларуси отмечают уже много лет. Это еще один повод поговорить об экологии, провести субботники, высадить новые деревья и напомнить о бережном отношении к природе.

Фото: freepik.com

В белорусском государстве праздник приобрел особое значение - в стране имеется богатое природное наследие, а руководство государства проводит активную экологическую политику.

7 июня

День мелиоратора

День мелиоратора был установлен еще указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1976 года.

Это профессиональный праздник тех, кто "оживляет" белорусские земли. Мелиораторы осушают болота, строят каналы и превращают неухоженные земли в плодородные поля. В Беларуси, где достаточное количество территории занимают болота, их труд особенно ценен.

14 июня

День работников легкой промышленности

День тех, кто одевает и обувает Беларусь - швей, обувщиков, текстильщиков и трикотажников. Отрасль в Беларуси активно развивается, и в 2026 году праздник станет еще одним поводом отметить успехи белорусских брендов на внутреннем и внешнем рынках.

Фото: freepik.com

Легкая промышленность Беларуси начала развиваться еще в XIX веке. На территории страны располагались ткацкие, кожевенные и швейные производства. В советский период отрасль стала одной из ключевых в экономике БССР.

21 июня

День медицинских работников

День медицинского работника является профессиональным праздником, посвященным врачам, медсестрам, фельдшерам, лаборантам - всем, кто стоит на страже здоровья жителей Беларуси.

Традиция поздравлять весь медперсонал в Беларуси началась еще в советское время. Официально праздник был учрежден указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года, подтвердившим важнейшую роль здравоохранения в жизни общества.

Сегодня белорусское здравоохранение активно развивается, в медучреждениях оказывается своевременная и квалифицированная помощь. В стране проходит и масштабная модернизация инфраструктуры - повсеместно обновляется оборудование в поликлиниках и больницах, а также создаются комфортные условия для пациентов.

22 июня

День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа

Самая трагическая и важная дата июня. Ровно 85 лет назад, 22 июня 1941 года, началась война, унесшая жизни каждого третьего жителя Беларуси. В этот день по всей стране проходят митинги-реквиемы, возлагаются цветы и венки к мемориалам, зажигаются свечи. Это день скорби и памяти, когда вся страна склоняет голову перед героями и жертвами той кровопролитной войны.

Фото: Белпочта

22 июня - это не просто историческая дата, это день, когда каждый белорус особенно остро чувствует связь поколений, когда каждый вспоминает, какой страшной ценой досталась Победа.

26 июня

День работников прокуратуры

Профессиональный праздник сотрудников прокуратуры - тех, кто стоит на страже закона и правопорядка. Корни возникновения белорусской прокуратуры идут с 26 июня 1922 года. В этот день возникла Государственная прокуратура в составе Народного комиссариата юстиции БССР. За более чем 100 лет прокуратура прошла сложный путь становления и развития, в результате став важнейшим правоохранительным органом страны.

Фото: sb.by

Сегодня прокуратура Беларуси занимается надзором за точным и единообразным исполнением законов, поддержанием государственного обвинения в судах, координацией деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участием в совершенствовании законодательства, международном сотрудничестве в правовой сфере.

27 июня

День изобретателя и рационализатора

Праздник творческих и технически подкованных людей. Изобретатели и рационализаторы по праву считаются двигателями прогресса белорусской промышленности и науки.

Возник праздник во время СССР в 1979 году и сохранился в календаре профессиональных дат Республики Беларусь. Сегодня он существует как дань уважения технической мысли и инновационным решениям, которые делают жизнь проще и эффективнее.

28 июня

День молодежи и студенчества

Яркий и энергичный праздник, ведущий начало с советских времен. В 1958 году в СССР был установлен День советской молодежи, который тоже отмечали в последнее воскресенье июня. После обретения независимости в Беларуси его сохранили. 26 марта 1998 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 157, официально закрепив День молодежи.

Фото: freepik.com

В 2021 году название расширили до Дня молодежи и студенчества, чтобы подчеркнуть роль студентов и объединить работающую и учащуюся молодежь.

30 июня

День экономиста

Завершает июнь профессиональный праздник экономистов, финансистов и аналитиков. Именно они рассчитывают бюджеты, прогнозируют развитие и помогают стране двигаться вперед.