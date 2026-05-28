Водитель пытался слить 150 литров дизеля из грузовика

В Дятловском районе милиционеры задержали водителя при попытке похитить 150 литров служебного дизеля. В ходе патрулирования инспекторы ГАИ в кемпинге заметили припаркованный большегрузный автомобиль, рядом с которым стояла легковушка. На месте сотрудники милиции обнаружили несколько 50-литровых канистр, заполненных дизельным топливом, которое успели слить из грузовика.

Выяснилось, что 42-летний мужчина работает водителем на одном из предприятий города Березы. В тот день он вез молоко в Брест и по пути решил слить 150 литров горючего, которое "экономил" на протяжении некоторого времени. Мужчина позвонил своему 57-летнему знакомому и попросил приехать с тарой. Именно в момент слива топлива их и заметили правоохранители.