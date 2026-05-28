Белстат и Росстат подписали план совместных мероприятий на 2027-2029 годы

Гармонизация и совершенствование статистики. Сегодня Несвиж стал площадкой 22-го заседания Статистического совета Беларуси и России. Сейчас идет активная работа по сближению наших статистических систем. Как отметили участники, это станет основой для принятия решений в экономической и социальной политике Союзного государства. Стороны уже подошли к разработке методологии по сопоставлению ВВП двух стран.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

"Стороны уже подошли к разработке методологии по сопоставлению ВВП двух стран к расчету показателя ВВП Союзного государства по паритету покупательной способности. За 2025 год этот показатель составил без малого 7 трлн белорусских рублей по паритету покупательной способности, что эквивалентно 223,5 трлн российских рублей".

По ее словам, это далеко не все работы, которые выполняет Статсовет. "Мы сегодня работаем над тем, чтобы внедрить в нашу работу и большие данные, и альтернативные данные. Например, в рамках работы мы приняли решение, что основным направлением работы с большими данными у нас будет статистика цен, туризма и, естественно, населения, коль мы подходим к переписи населения", - отметила Инна Медведева.