3.87 BYN
2.76 BYN
3.22 BYN
Под Витебском завершены испытания на право ношения нагрудного знака "Доблесть и мастерство"
На полигоне под Витебском прошел финальный день испытаний на право ношения нагрудного знака "Доблесть и мастерство". Чтобы войти в элиту Вооруженных Сил, необходимо пройти четыре сложнейших этапа. До финала дошли самые подготовленные и выносливые. Дальше - проверка силы духа.
Позади три дня отбора, теория, практика, физическая подготовка и профессиональные навыки. Оценивались не только скорость, но и качество выполнения задач.
С каждым днем испытания становились все сложнее. Военнослужащие выполняли нормативы по огневой, инженерной, медицинской и радиоподготовке. В программе - плавание, бег, работа со средствами связи, эвакуация раненого, метание гранат, установка инженерных зарядов и элементы РХБ-защиты. Каждый этап требовал силы, выносливости и максимальной концентрации.
Затем участников ждал один из самых тяжелых этапов. Военнослужащим предстояло движение по азимуту - марш-бросок на 30 км и ночной поиск.
Отметим, на ряду с бойцами ССО в соревнованиях участвуют и курсанты Военной академии.
Александр Красновский, начальник кафедры факультета военной разведки Военной академии Беларуси:
"Традиционно команду Военной академии приглашают к участию в испытаниях. Для нас это почетно, мы каждый год сюда приезжаем. В 2025 году два наших курсанта сдали экзамен на данный знак. Сейчас также участвуют три курсанта. В данный момент они выполняют расчеты по минно-подрывному делу, готовят к подрыванию элементы конструкции на инженерном городке. Я хотел бы сказать, что участие курсантов в испытаниях является своего рода проверкой нашего уровня подготовки".
Финальный день начался с инженерной подготовки. В этом испытании важны все нюансы. Стрельба на точность и время, полоса препятствий, переправа - все эти действия изнуренные участники также выполняют на время. Шла борьба за каждую секунду и каждый бал.
"Доблесть и мастерство": какие испытания проходят бойцы в финальный день соревнований
Накануне все испытуемые прошли больше 30 км по пересеченной местности с полной выкладкой
Как отмечают сами военные, эти испытания - это не только проверка профессиональных и физических кондиций, а еще и проверка силы духа. Заветный грифон на груди - это действительный признак настоящего бойца и мужчины.