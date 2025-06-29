Форум регионов Беларуси и России - рецепт успеха в рамках Союзного государства

Рецепт успеха в рамках Союзного государства, похоже, найден. Один из его элементов - Форум регионов Беларуси и России. Он прошел уже в 12-й раз. Точка притяжения в этом году - Нижний Новгород. В следующем он переместится в Минскую область.

Главные экономические итоги: подписано 210 документов, из них 100 контрактов на общую сумму 750 млн рублей. Работу организовали по 7 секциям. Прозвучали и видеообращения двух президентов.

Нижний - так называют его в России и знают далеко за ее пределами. Крупный не только промышленный, сейчас еще технологический и туристический кластер большого Союзного государства. А еще уж очень близкий и родной нам, белорусам, город. Судите сами, прилетели сюда из Минска прямым рейсом, полтора часа и никаких пересадок. Приехали на выставку и, первое, прошлись по рядам, увидели изделия белорусских мастеров, о которых очень хорошие отзывы.

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Такие подворья - неформальное место встреч на Форуме регионов. Вот она, настоящая дружба народов. Еще одна визитная карточка - выставка достижений Беларуси, России и в целом Союзного государства. Настоящая кооперация в деле.

Белорусско-российский союзный трамвай "МиНиН". Модель новая, трехсекционная, может вмещать 250 человек. Очень актуально для часов пик. Именно поэтому трамвай выйдет на самые загруженные линии Новгорода. Будет это совсем скоро. Обкатка уже успешно пройдена.

Пока мы на трамвае не прокатимся, но зато посмотрим, как его производят. Магия телевидения на практике.

За 60 километров от Нижнего в городе Ворсма и собирают те самые "МиНиНы".

Илья Беляков, гендиректор ООО "СП "Нижэкотранс" (Россия):

"Сейчас темп производства - 8-10 трамваев в месяц. Изначально предприятие формировалось именно для того, чтобы закрыть заказ от Нижегородской области, от Нижнего Новгорода. Сейчас мы работаем над перспективным заказом для других регионов".

Говорят, техника уже полюбилась нижегородцам и водителям (уж очень комфортно чувствуешь себя в кабине), и конечно, пассажирам. В салоне тоже все продумано вплоть до безбарьерной среды и USB-зарядок. Но нас сегодня интересует другой вопрос.

Олег Заец, технический директор ООО "СП "Нижэкотранс" (Россия):

"Локация у нас 50 на 50. Вся электроника, все, что находится на крыше, за исключением пантографа, это все белорусское производство. Соответственно и экипажная часть, то есть тележка передняя, тележка задняя, при поступлении это тоже белорусского производства".

Сделано в Беларуси - бренд, который год от года только крепнет. Особенно в пятилетку качества.

МиНиН news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46a00101-643c-4b8b-a831-8e0cfdfb2160/conversions/34cef06f-6fcb-46cd-b639-660569c0709b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46a00101-643c-4b8b-a831-8e0cfdfb2160/conversions/34cef06f-6fcb-46cd-b639-660569c0709b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46a00101-643c-4b8b-a831-8e0cfdfb2160/conversions/34cef06f-6fcb-46cd-b639-660569c0709b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46a00101-643c-4b8b-a831-8e0cfdfb2160/conversions/34cef06f-6fcb-46cd-b639-660569c0709b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кооперация с нашими предприятиями - путь, которым идут многие российские автогиганты, тот же нижегородский ГАЗ. Легендарные автомобили с легендарной историей и белорусской начинкой.

Александр Марченко, гендиректор ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты":

"Наверное, без исключений, мы сегодня крупнейшие поставщики автокомпонентов из Беларуси на группу ГАЗ. Если брать даже внешний вид любого автомобиля, то вся световая техника, головные фары, задние фонари - это производство нашего холдинга".

Таких историй успеха в нашей интеграции много, особенно в последние годы. Кажется, постепенно приходим к понятию "товар Союзного государства". Нужно ли присваивать такой официальный статус, мы спросили мнение бизнеса.

Сергей Катырин, председатель Торгово-промышленной палаты России:

"Да я только за. Мы работаем по 719-му постановлению. На выставке есть много российско-белорусского производства, того, что в конечном продукте сложилось из производства в двух государствах. Вполне возможно и, может быть, нужно сделать маркировку такую".

Форум регионов - это когда никто не делит на белорусское и российское, есть союзные интересы. И настоящие союзники - это руководители областей. Кто-то уже давно знает атмосферу форума изнутри, а кто-то приезжает впервые, но в любом случае результаты порадуют каждого.

Юрий Караев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50c5dd8c-8404-4f9c-8680-3b00d542b98c/conversions/3d8fc45b-1561-4df3-ba3c-0d7ff2a3823e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50c5dd8c-8404-4f9c-8680-3b00d542b98c/conversions/3d8fc45b-1561-4df3-ba3c-0d7ff2a3823e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50c5dd8c-8404-4f9c-8680-3b00d542b98c/conversions/3d8fc45b-1561-4df3-ba3c-0d7ff2a3823e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50c5dd8c-8404-4f9c-8680-3b00d542b98c/conversions/3d8fc45b-1561-4df3-ba3c-0d7ff2a3823e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"Для меня пока это знакомства, которые тоже очень важны, вот узнавание друг друга. Учусь, как другие наши представители облисполкомов уже сотрудничают с губернаторами. Знаю, конечно, о горизонтальных связях наших предприятий с регионами России. И для себя это все впитываю и нарабатываю".

Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области России:

"Форум регионов - это событие в жизни и Российской Федерации, и Республики Беларусь. Я практически, наверное, в шести форумах участвовал, каждый год участвую. И еще участвовал в качестве сенатора Российской Федерации, председателя комитета, вот сейчас в качестве губернатора".

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Понимаем, что форум - это уже вершина всего. Это годовая работа, визиты, общение между заводами, предприятиями и так далее. Здесь уже все финализируется и подписывается: и дорожные карты, и живые контракты, и меморандумы о сотрудничестве".

Александр Гусев, губернатор Воронежской области России:

"Наращивается взаимодействие среди детей и молодежи. Если мы в молодежь заложим братские взаимоотношения, а они есть среди нашего поколения, уверен, что среди них тоже все это уже скультивировано. Но укрепив все это, мы на долгие-долгие годы, может быть, на века нашу дружбу закрепим, она будет продолжаться".

Будущее Союзного государства строить юному поколению. Как прозвучало в рамках форума, сейчас молодежь надежная и точно не подведет.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Укрепляя дружбу между ребятами, между молодежными союзами, мы укрепляем сердца белорусов и русских. И мы знаем, что наши страны ждет счастливое, надежное и уверенное будущее".